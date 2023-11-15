«Смотреть особо нечего»: кинокритик о фильме «Лед-3» с Петровым и Ароновой Кинокритик Григорьев: россияне пойдут на «Лед-3», так как смотреть особо нечего

Фото: НМГ Кинопрокат

Кадр из фильма «Лед-3»

Россияне пойдут смотреть третью часть фильма «Лед», потому что сейчас смотреть особо нечего, но в кино сходить хочется, рассказал NEWS.ru кинокритик Роман Григорьев. Более того, по его словам, популярность представленных актеров, в частности Александра Петрова и Марии Ароновой, не спала. В то же время кинокритик считает, что тема фигурного катания наскучила, но он не исключил, что зрители захотят увидеть на экране красивую сказочную зиму.

Обычно люди с удовольствием ходят на продолжение, может быть, не так хорошо, как на первые части. Учитывая, что популярность ни одного из этих актеров не спала, смотреть сейчас особо нечего, а в кино хочется, я думаю, пойдут. С моей точки зрения, тема катания на льду сама по себе наскучила. Есть и другие виды спорта, другие развлечения. Может, все так хотят увидеть сказочную красивую зиму, лед, конечки и в кинотеатры все ножками пойдут, — заявил Григорьев.

Ранее Александр Петров и Мария Аронова появились в тизер-трейлере фильма «Лед-3». Исполнительница главной роли в первой части Аглая Тарасова не появится в продолжении. Премьера состоится 14 февраля в День святого Валентина. Режиссером проекта стал Юрий Хмельницкий — для него это дебют.