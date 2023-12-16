«Смог объединить РФ и Украину»: что западные СМИ пишут про «Слово пацана» The Economist: сериал «Слово пацана» смог объединить русских и украинцев

Фото: Пресс-служба Wink

Британское издание The Economist выпустило материал о российском сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте». Что пишут западные СМИ о ленте режиссера Жоры Крыжовникова?

Как западные СМИ отреагировали на «Слово пацана»

В материале The Economist отмечается, что «сериал с участием молодых гангстеров позднесоветской эпохи пользуется слишком большим успехом». Издание подчеркивает, что проект Крыжовникова сумел «объединить русских и украинцев».

«В последнее время украинцы и россияне очень мало сходятся во мнениях, но российский сериал установил невероятную связь между ними», — пишет The Economist.

Описывая сюжет «Слова пацана», британский журнал перечисляет некоторые сленговые выражения, которые произносят герои сериала. Например, «делить асфальт» и «чушпаны».

«„Слово пацана“ разворачивается в криминальном мире Татарстана времен перестройки. К концу 1980-х уличные банды российской республики пользовались дурной славой. Молодые люди „делили асфальт“ Казани, столицы региона, на глазах у преступников постарше. Тех, кто присоединился к бандам, звали пацанами, и у них была своего рода защита. Те, кто этого не сделал, чушпаны, часто становились объектами крайнего насилия», — делятся наблюдениями авторы материала.

Говоря о популярности сериала, The Economist подчеркивает, что запрос «Слово пацана» стал самым популярным в поисковых системах России и Украины, а песня группы АИГЕЛ «Пыяла», которая является саундтреком к фильму, возглавила музыкальные чарты обеих стран.

«Восьмисерийный сериал Жоры Крыжовникова — это несентиментальный взгляд на позднесоветский упадок, цинизм и садизм. Высокие производственные показатели и непоколебимая драматичность сделали его хитом почти сразу после выхода в эфир в ноябре. В России его название было самым популярным в поисковых системах, на Украине оно не сильно отставало», — отмечает издание.

Фото: Пресс-служба Wink

Что пишут западные СМИ о попытках запретить «Слово пацана»

В статье The Economist заявляется об озабоченности украинских чиновников по поводу того, что в стране так популярен сериал, который Киев считает «российской пропагандой». Несмотря на все усилия властей, украинцы продолжают смотреть «Слово пацана» на стриминговых площадках.

«Украинские официальные лица обеспокоены тем, что сериал служит „российской пропаганде“: он финансируется государственным агентством, которому поручено предоставлять „патриотический контент“. 7 декабря Министерство культуры Украины предупредило граждан не смотреть неназванный „сериал российского производства“, который „пропагандирует насилие“. Тем временем государственное агентство по вопросам кино заявило, что публичный показ сериала является незаконным. Это мало повлияло на стриминг, который в основном использует пиратские платформы, недоступные регулирующим органам», — указывает британское СМИ.

В то же время издание ставит под сомнение позицию властей Украины по поводу того, что сериал является «российской пропагандой». The Economist напомнил, что «Слово пацана» призывали запретить и российские чиновники.

«Если „Слово пацана“ — „кремлевская пропаганда“, российское правительство, похоже, об этом не знает. Российские официальные лица критикуют сериал за романтизацию насилия и альтернативных властей. Глава Татарстана Рустам Минниханов пообещал попросить Кремль заблокировать сериал. Его уполномоченный по правам человека поинтересовался, не был ли проект работой иностранных агентов. Сенаторы в Москве призвали убрать показ с платформ потокового вещания», — замечает СМИ.

Также The Economist не согласился с доводами украинской стороны, что «Слово пацана» пропагандирует насилие. Авторы материала отметили, что сериал представляет собой «трезвый анализ истории».

«Более мрачные эпизоды сериала, полные отрезанных ушей, изнасилований и убийств, ясно дают понять, что он не прославляет насилие», — констатировал The Economist.

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