Вдова Шона Коннери столкнулась с обвинениями в налоговом мошенничестве

https://static.news.ru/photo/e382e072-2363-11eb-afcf-fa163e074e61_660.jpg Шон Коннери и Мишелин Рокбрюн Фото: CTK Photo/Michal Dolezal/Global Look Press

Налоговые власти Испании пригрозили вдове шотландского актёра Шона Коннери судом, который может обернуться для 91-летней Мишелин Рокбрюн крупным штрафом и даже тюремным сроком.

Супругу покойного актёра обвиняют в налоговом мошенничестве при продаже дома в Марбелье, пишет РИА Новости со ссылкой на источники британских СМИ.

Отмечается, что испанская прокуратура пытается связаться с Рокбрюн напрямую или через власти Багамских островов, где проживает вдова Коннери.

Официальные запросы с целью уведомить Мишелин Рокбрюн относительно обвинительного заключения и назначенного судом разбирательстве против неё были дважды отправлены на Багамы, но власти Испании пока ещё не получили ответа, — отметили в прокуратуре Испании.

В 1999 году принадлежавшая семье Шона Коннери вилла в Марбелье была продана и снесена. На её месте в нарушение ряда нормативов был построен многоквартирный дом. Прокуратура Испании проводит расследование, в рамках этого дела были арестованы адвокаты актёра, шесть чиновников из городского совета Марбелье и даже мэр города.

31 октября NEWS.ru сообщал, что американский актёр Шон Коннери скончался на 91-м году жизни. За свою карьеру он снялся более чем в 70 фильмах.