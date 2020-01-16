https://static.news.ru/photo/4b206d42-38cf-11ea-bdd6-fa163e074e61_660.jpg Милош Бикович Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

СМИ узнали о невесте исполнителя главной роли в фильме «Холоп» Милоша Биковича. Сербский актёр после выхода картины в прокат стал очень популярен в России.

Бикович уже снимался в российском кино: это сериалы «Кухня» и «Отель Элеон», картины «Лёд», «Балканский рубеж», «Солнечный удар». Актёр также играет главную роль в фильме о Муслиме Магомаеве, который скоро покажет Первый канал, пишет KP.RU.

Бикович скрывает личную жизнь, так как не хочет излишнего внимания к своей персоне. Он встречался с актрисой Аглаей Тарасовой, о чём однажды сказал журналистам и пожалел: настолько назойливым стало внимание к паре. Сейчас он говорит, что свободен в отношениях, но СМИ удалось узнать, что уже больше года Бикович встречается с моделью Барбарой Таталович.

Девушка является победительницей конкурса «Elite Model Look Serbia 2011», ей 23 года, она живёт в Белграде и учится в институте по специальности «Современные коммуникации».

Барбара тоже сыграет маленькую роль в сериале «Магомаев». Ещё она снимается в фильме «Отель Белград» в Сербии. В этом сериале 32-летний Милош Бикович играет главную роль, а также является его продюсером.

Актёр охотно поделился тем, как он провёл новогодние каникулы. Он ездил домой в Белград, где живут его мама и старший брат Михайло. Михайло — монах, он часто беседует с братом о жизни и помогает расти духовно.

Ранее NEWS.ru сообщал, что комедия «Холоп» заработала более 1,8 млрд рублей за новогодние праздники. Таким образом, картина стала самой кассовой комедийной лентой в истории российского проката.