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​СМИ сообщили о травме актрисы Ирины Печерниковой незадолго до смерти

09:34, 03 сентября 2020 18
Ирина Печерникова в фильме «Города и годы» Ирина Печерникова в фильме «Города и годы» Фото: В. Кречет/РИА Новости

Актриса Ирина Печерникова незадолго до смерти, возможно, сильно упала и получила перелом.

О травме актрисы рассказал корреспондент телепередачи «Прямой эфир», передаёт KP.RU.

По словам собеседника издания, актриса сама сообщила ему о проблеме.

Она не стала пояснять, как получила травму. Просто сказала, что есть перелом и она чувствует себя плохо, — цитирует его газета.

Отмечается, что телепередача готовила специальный выпуск к юбилею актрисы.

Сестра Печерниковой заявила, что была не в курсе её проблем со здоровьем, отметив, что актриса не любила жаловаться на жизнь.

Как писал NEWS.ru, актриса Ирина Печерникова скончалась от инфаркта 1 сентября.

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