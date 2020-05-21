СМИ сообщили о причинах ухода Руби Роуз из сериала «Бэтвумен»

https://static.news.ru/photo/c0566f86-9b75-11ea-b9c9-fa163e074e61_660.jpg Руби Роуз Фото: face to face/Instagram/Global Look Press

Австралийская актриса Руби Роуз могла уйти из сериала «Бэтвумен» оказавшись недовольной нагрузкой на съёмках. Она исполняла заглавную роль в проекте.

Роуз была не готова столько времени проводить на площадке, из-за чего у неё начались конфликты с командой, сообщает Variety. Это была первая крупная роль артистки.

Издание отмечает, что после того, как актриса получила роль, представители ЛГБТ-сообщества раскритиковали решение продюсеров, выбравших слишком очевидную актрису на роль гомосексуального персонажа. Дошло до того, что Роуз из-за этого удалилась из Twitter.

Кроме того, в октябре 2019 года артистка рассказала в Instagram, что всю жизнь страдала от психического расстройства, а в 13 лет ей впервые диагностировали депрессию.

Как писал NEWS.ru, Руби Роуз сделала заявление об уходе всего через два дня после финала первого сезона шоу. Она не дала разъяснений по поводу случившегося.