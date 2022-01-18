Стало известно о госпитализации звезды «Курьера» Дунаевского

Исполнитель главной роли в фильме режиссёра Карена Шахназарова «Курьер» актёр Фёдор Дунаевский госпитализирован в Москве. Об этом сообщил Пятый канал со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, актёр обратился к медикам после того, как он неудачно упал и ударился головой. Официальное подтверждение данной информации отсутствует.

Актёр Фёдор Дунаевский известен зрителям по исполнению главной роли в фильме режиссёра Карена Шахназарова «Курьер». Он также снимался в фильмах Эльдара Рязанова «Дорогая Елена Сергеевна» и «Небеса обетованные».

Фильм «Курьер» вышел в 1986 году. В 1987 году картина получила специальный приз на конкурсе полнометражных художественных фильмов на Московском международном кинофестивале. В мае 1988 года был выбран лучшим фильмом 1987 года читателями журнала «Советский экран». В 1988 году был награждён Государственной премией РСФСР имени братьев Васильевых.