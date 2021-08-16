СМИ: Disney разорвёт все связи со Скарлетт Йоханссон из-за скандала

Компания Disney планирует разорвать сотрудничество и связи с актрисой Скарлетт Йоханссон и отказаться от всех проектов с её участием из-за скандала, передаёт портал Giant Freakin Robot со ссылкой на источники. Ранее звезда подала на компанию иск в суд Лос-Анджелеса из-за премьеры «Чёрной вдовы» на стриминге.

Источник СМИ сообщает : фильм «Башня ужасов», в котором задействована артистка, собираются заморозить. Согласно их данным, студия также не планирует выпускать другие ленты с Йоханссон, но о каких именно работах идёт речь, в настоящий момент неизвестно.

Йоханссон подала иск в суд 29 июля. Контракт актрисы подразумевал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга «Чёрной вдовы». Юристы считают, что релиз на Disney+ мог стоить ей свыше $50 млн.

«Чёрную вдову» называли самым ожидаемым фильмом лета ещё в мае. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. События разворачиваются до фильма «Мстители: Война бесконечности», но после кинокомикса «Первый мститель: Противостояние». По сюжету Наташе Романофф предстоит лицом к лицу встретиться со своим прошлым: вспомнить о том, что было в её жизни задолго до присоединения к команде Мстителей.

Ранее сообщалось, что Эмма Стоун решила подать в суд на компанию Disney вслед за своей коллегой. Причиной разбирательств, скорее всего, станет картина с участием артистки «Круэлла», вышедшая в 2021 году.