«Сложно не было»: Жизневский рассказал о съемках в «Союзе спасения» Актер Жизневский: съемки в киноромане «Союз спасения» не были сложными

Фото: Пресс-служба Первого канала

Тихон Жизневский

Актер Тихон Жизневский, исполнивший роль корнета лейб-гвардии кавалергардского полка Петра Свистунова в киноромане «Союз спасения», который покажут на Первом канале 26–29 февраля, рассказал, что на съемках ему не было сложно. По его словам, режиссер «совершенно развязал ему руки». Кроме того, актер отметил, что благодаря костюму, который ему сшили, было легко вжиться в роль.

Для меня это впервые, но сложно не было. Было радостно! Мне дали возможность надеть усы. <...> Знаете, когда на тебе такой костюм, он делает за тебя основную работу, мне оставалось лишь немного ему подыграть. Ну а режиссер мне совершенно развязал руки, позволил делать то, что я хочу — хулиганить и пиратствовать, — поделился впечатлениями Жизневский.

Актер также признался, что вместо шампанского, которое он пьет в сцене с арестом, ему наливали сок. При этом, по словам Жизневского, в одной из сцен, когда Ивану Янковскому нужно было открыть бутылку и отпить из горла, алкоголь был настоящим.

В Ростове тогда стояла страшная жара, и актеры от дубля к дублю играли все лучше и лучше. Оказалось, реквизиторы налили всем участникам сцены [шампанское]. Разве не чудесно? Хотя Ваня в принципе не пьет, — рассказывает актер.

Он добавил, что ему было легко играть с Андреем Мартыновым, исполнившим роль Ипполита Муравьева-Апостола. Жизневский отметил, что узнал в нем себя в молодости и «питался юной энергией» коллеги. От съемок у актера остались приятные впечатления. Он подчеркнул, что складывалось ощущение, будто он попал в «настоящую семью».

Ранее стало известно, что Первый канал покажет кинороман «Союз спасения», посвященный российской истории и декабристам. Историческая драма станет приквелом и сиквелом одноименного полнометражного фильма. События сериала развиваются в 1814–1826 годах и рассказывают о представителях молодой военной элиты, вернувшихся из заграничного похода и желающих изменить порядок жизни в стране.