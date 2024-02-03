«Слово пацана» покажут в театре Писатель Гараев заявил, что по сериалу «Слово пацана» поставят спектакль

Фото: Пресс-служба Wink

Писатель и журналист Роберт Гараев, который является автором книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х», заявил URA.RU о планах театралов поставить спектакль по одноименному сериалу режиссера Жоры Крыжовникова. По его словам, с ним связывались продюсеры насчет театральных прав на картину и несколько раз уже проходили читки.

На меня недавно выходили театральные продюсеры и спрашивали, кому принадлежат театральные права. Пару раз уже были читки. Мне было бы интересно посмотреть на это в театре, — сообщил Гараев.

Он добавил, что планирует заняться написанием истории о криминальных группировках, которые состоят из девушек. По словам Гараева, в первую очередь он хочет выпустить комикс и затем книгу.

Ранее Гараев рассказал, что на экранизацию книги «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» претендовали несколько режиссеров, но его выбор пал на Крыжовникова. Писатель выступал консультантом во время съемок сериала. По его словам, кино является важнейшим из искусств и он выиграл в лотерею, когда по его книге взялся работать такой талантливый режиссер. До этого Гараев заявлял, что после выхода книги в 2020 году ему не удалось на ней много заработать.