«Слово пацана» и Янковский, «звездная болезнь»: что сказал актер Кологривый

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Никита Кологривый

Актер Никита Кологривый заявил, что ему не дали сыграть роль Вовы Адидаса в сериале «Слово пацана». По его словам, некие «богатые дяди» заплатили желтой прессе из-за страха, что он «влезет на пьедестал рядом с их детьми». Также он уверяет, что многие из старых знакомых считают его «зазвездившимся». О чем еще рассказал Кологривый на показе фильма-сказки «По щучьему велению» в Российской государственной детской библиотеке — в материале NEWS.ru.

Почему Кологривый не сыграл Вову Адидаса

По словам Кологривого, роль Вовы Адидаса, в итоге доставшаяся Ивану Янковскому, предполагала умение боксировать. Однако такие роли дают лишь знаменитым артистам, чтобы они «выглядели хорошо», считает артист.

Во время мероприятия актеру сообщили, что он плохо катается на коньках. Кологривый это подтвердил и добавил, что он хороший боксер.

«Я лучше бы сыграл боксера, но боксеров мне боятся давать <...>. Не переживайте. А желтая пресса, которую вы читаете, — знайте, что ее проплатили. Испугались Никиту и проплатили богатые дяди, чтобы не дай бог Никита не влез на пьедестал рядом с их детьми, но уже влез. Поэтому никуда они не денутся», — заявил Кологривый.

Считает ли Кологривый себя «зазвездившимся»

По словам Кологривого, «звездная болезнь» приносит ему удовольствие, поскольку он добился успеха в жизни, в отличие от тех, кто упрекает его в высокомерии.

«Ты знаешь, звездная болезнь — это вектор мысли. Это, допустим, у меня есть ребята в Новосибирске, кто со мной общался, они как пили пиво на лавке, так и пьют. Вот прошло 12 лет, и для них я «зазвездился», потому что полностью свою жизнь поменял и с лавки я дорос до другой немножко лавки. Да, они скажут: он «зазвездился», — объяснил Кологривый.

Звезда сериала «Слово пацана» добавил, что так говорят о нем люди, которые «ничего не сделали со своей жизнью».

«Они решили не „зазвездиться“, не прорасти вообще никак. Поэтому я с удовольствием „зазвездился“ и дальше буду это делать», — заявил актер.

Хочет ли Кологривый поговорить с Путиным

Никита Кологривый признался, что хотел бы лично поговорить с президентом РФ Владимиром Путиным. Он заявил, что желает «проверить интеллект» российского лидера. По словам актера, он хотел бы узнать о президенте не по слухам и не с экранов.

«Хотел лично проверить интеллект этого человека. Не по слухам, не с экранов, не еще как-то. Я бы хотел лично столкнуться с этим», — заявил Кологривый.

Он добавил, что на данный момент не видит людей, которые могли бы сравниться с Путиным по интеллекту. При этом он добавил, что вторым человеком, с которым он бы хотел поговорить, является американский миллиардер Илон Маск.

Что Кологривый сказал о съемках фильма «По щучьему велению»

Кологривый рассказал NEWS.ru, что во время съемок фильма-сказки «По щучьему велению», в котором он исполнил роль Емели, артистов преследовали шершни. На показе кинофильма в Российской государственной детской библиотеке он признался, что его коллега Мила Ершова, исполнившая роль Щуки, из-за шершней просыпалась по утрам с криками, а ему самому приходилось брать метлу и отгонять их от нее.

«Она [Мила Ершова] жила через стенку от меня, и я просыпался от криков: „Аааа, Никита!“ У меня стояла заготовленная такая метла, я брал метлу и бежал к ней через улицу, забегал и сбивал этих шершней», — рассказал артист.

Он уточнил, что шершни были больших размеров и внушали страх всей съемочной команде.

Кого сыграет Кологривый в байопике от ЛДПР

Кологривый сыграет роль бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского в фильме-биографии о жизни политика, рассказал артист в видео, которое поступило в распоряжение NEWS.ru. Кологривый договорился об участии в проекте на встрече с председателем либерал-демократов Леонидом Слуцким.

«Все гадают, сыграю ли я роль замечательного человека — Владимира Вольфовича Жириновского. А я скажу: я не только сыграю, но сделаю это лучше, чем любой артист в этой стране! Я докажу вам это и покажу. Так что ждите», — сказал Кологривый.

Режиссером картины станет Александр Баранов, известный по работе над фильмами «Елки-2», «День дурака», сериалами «Заколдованный участок», «Громовы» и другими проектами. Баранов в начале февраля рассказал, что сценарий уже написан. Кроме того, он раскрыл рабочее название фильма, — «Жириновский. Взлет».

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