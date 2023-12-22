«Слово пацана» и «Реальные пацаны» породнились: как это возможно Мама Пальто из «Слова пацана» вышла за звезду «Реальных пацанов»

Фото: Пресс-служба Wink

Кадр из сериала «Слово пацана»

Актеры из самого популярного сериала 2023 года «Слово пацана» и хита 2010-х «Реальные пацаны» стали родственниками. Как такое возможно, что о них известно и где они сейчас снимаются?

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Два сериала смогли породниться благодаря свадьбе актера из «Реальных пацанов» Антона Богданова и мамы Пальто из «Слова пацана». Однако пару Богданову составила не актриса Юлия Александрова, которая сыграла в сериале, а настоящая мама исполнителя роли Пальто Леона Кемстача — Лаура Кемстач.

Лаура рассказала Woman.ru, что свадьбу справили в самом близком кругу в Санкт-Петербурге.

Богданов рассказал StarHit, что после свадьбы они всей семьей поедут отдыхать.

Первый брак Антона Богданова распался в 2014 году, когда актер узнал, что его жена Полина изменяет ему с коллегой и другом Станиславом Тляшевым. От первого брака у актера есть сын Демьян.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Антон Богданов

Чем занимается мама Пальто

Лауре Кемстач 41 год, она бизнесвумен и более 12 лет занимается health- и лайфстайл-коучингом — является консультантом по здоровому образу жизни. В 2016 году она создала свой медицинский центр «Путь здоровья», а позже — фитнес-пространство «Физиология» в Санкт-Петербурге. Фамилия Кемстач — польская.

Леон — ее сын от первого брака, он родился в 2008 году от мужчины по имени Илья. По словам Лауры, отца ребенка «не стало в их жизни», когда Леону было только восемь лет.

Карьера Леона началась в 2021 году в фильме Антона Богданова «Нормальный только я». По словам молодого актера, отчим дал ему много ценных советов об актерской игре.

Где сейчас снимаются звезды «Реальных пацанов» и «Слова пацана»

Как рассказала Лаура Кемстач, сейчас Леон решил отдохнуть от съемок, поскольку устал и одновременно должен учиться в школе в Дубае. Пока что неясно, выберет ли 15-летний молодой человек актерскую карьеру, — возможно, его больше интересует инженерное дело.

Антон Богданов в 2023 году вновь оказался в составе «Реальных пацанов», сыграл в заключительном 10-м сезоне. Кроме того, 20 ноября ТНТ представил третий сезон криминальной комедии «Полярный», в которой он играет капитана полиции Сергея Нуждина. На 2024 год запланирован выход двух новых фильмов с участием Богданова — комедии «Из поморов мы», которую сняла режиссер Раиля Каримова, и «Культурная комедия», которую снял Владимир Котт.

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