Скромный герой: как прошел войну «тунеядец Федя» из «Приключений Шурика»

Фото: Russian Look/Global Look Press

Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Актер Алексей Смирнов более всего известен по роли в «Приключениях Шурика», однако на самом деле он прожил богатую жизнь, успев отметиться не только на экранах, но и в боях Великой Отечественной войны. Что известно о том, как он воевал, где он встретил День Победы, какие получил награды и каким запомнился современникам?

В каких фильмах играл Алексей Смирнов

Издание «Беларусь сегодня» отмечает, что мало кто может вспомнить имя Алексея Смирнова, несмотря на то что он был известен в советское время. Однако его сразу вспоминают, когда упоминаются роли, в которых он сыграл: например, тунеядца и дебошира Федю из «Приключений Шурика» (1965), где его перевоспитывают в новелле «Напарник».

Это не единственный его запомнившийся зрителю образ: хорошо известны роли простодушного вахтенного матроса Вали Кныша из фильма «Полосатый рейс» (1961), атамана, казачьего посланника к императрице из советского хита «Вечера на хуторе близ Диканьки» (1961), завхоза пионерского лагеря из ставшего классикой «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён» (1964), а также простодушного бандита Сметаны из «Свадьбы в Малиновке» (1965).

За свою актерскую карьеру Смирнов успел сыграть во многих советских хитах: «Вождь краснокожих» (1963), «Три толстяка» (1966), «Семь стариков и одна девушка» (1968), «Адъютант его превосходительства» (1969) и в «В бой идут одни старики» (1979).

Фото: Russian Look/Global Look Press Кадр из фильма «Операция "Ы" и другие приключения Шурика»

Как воевал Алексей Смирнов в Великую Отечественную

Менее известно, что Смирнов прошел почти всю Великую Отечественную войну, отличался личной храбростью, ходил в разведку и любил рукопашный бой.

В РККА его призвали в 1940 году, а после начала Великой Отечественной он пошел воевать добровольцем вместе с братом Аркадием, который вскоре погиб.

Известно, что Смирнов служил в действующей армии химинструктором, а затем командиром минометчиков, воевал в составе 3-й гвардейской дивизии прорыва, принимал участие в боях на Западном, Брянском, 1-м Украинском и 2-м Белорусском фронтах.

Будущий актер немного не дошел до Берлина — во время форсирования Одера он получил сильную контузию и после госпиталя был комиссован из Красной армии.

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press Алексей Смирнов

Какие награды получил на войне Алексей Смирнов

Сам Смирнов никогда не любил вспоминать о войне, по какой-то причине не поддерживал связей с однополчанами. Тем не менее у него было 11 боевых наград. Сайт «Подвиг Народа» собрал награды красноармейца Смирнова 1920 года рождения. Каждую из них иллюстрирует выдержка из наградного листа.

Так, медаль «За отвагу» он получил, когда 14 июля 1943 года в составе разведгруппы проник в расположение противника и автоматным огнем уничтожил троих.

А 4 марта 1944 года, «презирая смерть» (так значится в наградном листе), минометный взвод старшего сержанта Смирнова продолжал огонь, уничтожил минометную батарею противника, пулемет и до 30 врагов. Меньше чем через неделю, 9 марта, он вновь отличился — нанес тяжелые потери врагу, дав Красной армии освободить город Староконстантинов.

Смирнов отличался личным мужеством, но его окружали такие же храбрые и дерзкие бойцы. Его минометная батарея регулярно оказывалась в наградных списках.

«20.07.43 г. в р-не высоты 283,0 противник силою до 40 гитлеровцев атаковал батарею, тов. Смирнов, воодушевляя бойцов, бросился в бой с личным оружием и огнём из винтовок и автоматов отбил нападение. На поле боя осталось 17 гитлеровцев, сам лично взял в плен 7 гитлеровцев», — говорится в наградном листе.

Подобных историй в его фронтовой биографии много: кроме медали «За отвагу», он получил ордена Славы II и III степеней, медаль «За боевые заслуги» и орден Красной Звезды. Также он получил медали «За освобождение Праги» и «За победу над Германией».

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press Кадр из фильма «В бой идут одни "старики"

Что говорили современники о Смирнове

Главными личными качествами Смирнова, которого в фильмы брали играть добродушных увальней, современники называли скромность и глубокую личную интеллигентность.

«Звёздного гонора у него не было. Он был в высшей степени интеллигентным человеком, очень начитанным, очень тонким», — отмечал режиссер Игорь Вознесенский.

Наталья Крачковская также отмечала его доброту и скромность, а актер Илья Рутберг рассказал, что Смирнов поразил его глубоким знанием японской поэзии.

«Внешне казалось, что это такой увалень, невежда, мужлан, который прочёл всего две книжки, да и в кино его взяли будто бы из-за фактуры… Но все это — маска, за которой скрывался умный, ранимый, начитанный человек, который действительно много знал и много чем интересовался. Он никогда этим не хвастал, никого и ничего не цитировал. Был, так сказать, весь в себе», — рассказывал сценарист Яков Костюковский.

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