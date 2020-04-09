Скорсезе начал переговоры с Apple и Netflix о финансировании нового фильма

https://static.news.ru/photo/9f0d91b4-7b2d-11ea-b4f8-fa163e074e61_660.jpg Мартин Скорсезе Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр Мартин Скорсезе приступил к переговорам с компаниями Apple и Netflix о финансировании его нового фильма. Картина получила название «Убийцы цветочной луны».

Изначально Скорсезе сотрудничал со студией Paramount Pictures, которая оказалась недовольной представленным кинематографистом бюджетом на проект в $225 млн. В итоге компании пришлось отказаться от финансирования ленты, сообщает IndieWire.

Главные роли в фильме исполнят Леонардо Ди Каприо и Роберт Де Ниро. Изначально планировалось, что в отличие от предыдущей картины режиссёра — «Ирландец» — у новогофильма будет полноценный прокат в кинотеатрах.

Как писал NEWS.ru, Мартин Скорсезе рассказал, о чём будет его грядущий фильм «Убийцы цветочной луны». Картина основана на одноимённой книге писателя Дэвида Гранна. Лента будет похожа на вестерн, её действие будет происходить в 1921–1922 годах в штате Оклахома. Сюжет расскажет об индейском племени осейдж, которое проживало на территории, где обнаружили нефть.