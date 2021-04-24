Скорсезе готовит киномюзикл, вдохновлённый жизнью Джорджа Гершвина

Лауреаты премии «Оскар» Мартин Скорсезе и Ирвин Уинклер договорились с шоураннером сериала «Современная любовь» Джоном Карни снять музыкальную ленту «Чарующий ритм» (Fascinating Rhythm), вдохновлённую жизнью и творчеством композитора Джорджа Гершвина (1898–1937), передаёт портал Deadline.
По данным сайта, Скорсезе и Уинклер
В фильме, названном в честь знаменитой одноимённой композиции Гершвина, расскажут о волшебном путешествии молодой женщины сквозь прошлое и настоящее Нью-Йорка. Музыка известного американского мэтра, умершего в 38 лет, также прозвучит в картине. Семья Гершвина одобрила использование его произведений в ленте, но подробности саундтрека пока держатся в секрете.
Ранее сообщалось, что 24 апреля объявили лауреатов премии «Золотая малина» за самые сомнительные достижения в кинематографе. Худшей картиной года признан документальный фильм «Абсолютное доказательство» о возможных фальсификациях на президентских выборах в США в 2020 году со стороны сторонников Джо Байдена. «Золотую малину» вручают с 1980 года. Номинантов премии выбирает одноимённый фонд, в который входят представители около 20 стран.