Скончался снявшийся в 210 фильмах известный актер и тореадор Скончался снявшийся в 210 фильмах известный актер и тореадор Армандо Сильвестре

Фото: Unknown/Fine Arts/wikipedia.org

Мексиканский актер Армандо Сильвестре и итальянская актриса Россана Подеста на рекламной фотографии для фильма «Россана»

Американский и мексиканский актер и тореадор Армандо Сильвестре умер в 98 лет, передает El Universal. Возможной причиной смерти артиста могли стать осложнения язвы желудка. По данным издания, актера не стало 3 июня.

Сильвестре принял участие в 210 проектах, свою карьеру он начал с должности статиста в 1947 году. На момент смерти артист был одним из старейших действующих актеров и одним из последних актеров так называемого «золотого века» мексиканского кино.

Сильвестре в течение своей карьеры работал вместе с такими актерами, как Клинт Иствуд и Энтони Куинн, и был вынужден бежать из Мексики из-за угроз со стороны мексиканского президента. Среди картин с участием актера значатся классический вестерн «Два мула для сестры Сары», хоррор «Девять лиц страха», «Последние искатели приключений», сериал с Куртом Расселом «В поисках приключений», «Санто против зомби» и «Женщины-рестлеры против мумии ацтеков».

Ранее в возрасте 59 лет скончался российский актер Роман Клементьев. Артиста не стало 29 мая. Причина смерти не названа. Клементьев родился 2 апреля 1965 года, начал сниматься в кино в конце 2000-х, и сыграл в таких известных сериалах, как «След» и «Тайны следствия». Всего на его счету более 25 работ в различных телевизионных проектах.