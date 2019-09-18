https://static.news.ru/photo/a9afe778-da4e-11e9-82c6-fa163e074e61_660.jpg Кевин Спейси Фото: Matthias Balk/dpa/Global Look Press

Анонимный массажист, обвинивший актёра Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, скончался.

Как сообщает The Holywood Reporter , о смерти массажиста из Калифорнии объявили адвокаты Спейси, которым, в свою очередь, сообщили об этом юристы со стороны истца. Подробности смерти мужчины не сообщаются, его адвокаты игнорируют запросы о дополнительной информации по этому случаю.

Предполагаемая жертва приставаний Кевина Спейси утверждал, что актёр домогался его в 2016 году во время сеанса массажа в Малибу.

Как писал News.ru, в июле 2019 года было закрыто другое дело о домогательствах Кевина Спейси. Истец воспользовался пятой поправкой к Конституции США, дающей право не свидетельствовать против себя, и не стал давать показания по поводу удалённых сообщений в его телефоне, которые были главной уликой в деле.