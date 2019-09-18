Анонимный массажист, обвинивший актёра Кевина Спейси в сексуальных домогательствах, скончался.
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Предполагаемая жертва приставаний Кевина Спейси утверждал, что актёр домогался его в 2016 году во время сеанса массажа в Малибу.
Как писал News.ru, в июле 2019 года было закрыто другое дело о домогательствах Кевина Спейси. Истец воспользовался пятой поправкой к Конституции США, дающей право не свидетельствовать против себя, и не стал давать показания по поводу удалённых сообщений в его телефоне, которые были главной уликой в деле.