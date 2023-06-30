Скончался обладатель «Оскара» из фильма «Маленькая мисс Счастье» Обладатель «Оскара» Алан Аркин умер в возрасте 89 лет

Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Актер Алан Аркин

Обладатель «Оскара» за роль в фильме «Маленькая мисс Счастье», голливудский актер Алан Аркин умер в возрасте 89 лет, сообщает журнал People. Скоропостижную кончину подтвердили его сыновья Адам, Мэтью и Энтони, выступившие с совместным заявлением.

Наш отец был уникально талантливой силой природы как художником, так и человеком. Любящий муж, отец, великий и прадедушка, его обожали, и его будет очень не хватать, — говорится в сообщении.

Причины смерти не уточняются.

Недавно Аркин снялся вместе с Майклом Дугласом в фильме «Метод Комински» для Netflix. Голливудского актера номинировали на премию «Эмми» в 2019 и 2020 годах, а также на премию «Золотой глобус» и Гильдии киноактеров в 2020 и 2021 годах.

Аркин родился в Бруклине в 1934 году, однако в последствии его семья переехала в Лос-Анджелес. Аркин учился в нескольких разных колледжах, но бросил как минимум три учебных заведения, в том числе Беннингтонский колледж в Вермонте, где он указан как выпускник класса 1955 года.

Ранее британский актер Рэй Стивенсон скончался во время съемок в Италии. 20 мая он почувствовал себя плохо и был госпитализирован в больницу на острове Искья, однако его состояние не улучшилось. Ему было 58 лет.