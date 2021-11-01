Скончался советский сценарист Юрий Клепиков

Известный советский сценарист и режиссёр заслуженный деятель искусств РСФСР Юрий Клепиков скончался на 87-м году жизни. Он являлся создателем ряда культовых советских кинофильмов, в числе которых «История Аси Клячкиной», где он работал с Андреем Кончаловским, «Седьмой спутник» Алексея Германа, «Мама вышла замуж» Виталия Мельникова, фильма Виктора Трегубовича «Даурия», знаковой подростковой ленты Динары Асановой «Не болит голова у дятла» и многих других. О смерти мастера сообщили в Союзе кинематографистов России. Причиной её названа болезнь.

В нескольких кинокартинах Юрий Клепиков сам попадал в кадр, работал как актёр. В частности, он сыграл роль генерала Корнилова в ленте «Романовы» Глеба Панфилова. Актёрский дебют состоялся в фильме «Начало» (1970) Панфилова: ему достался образ режиссёра Игнатьева, который по сюжету картины снимал фильм о Жанне д`Арк.

Юрий Клепиков родился в Челябинске 24 августа 1935 года. Сначала он окончил факультет журналистики Московского государственного университета им. Ломоносова, а далее — сценарное отделение Высших курсов сценаристов и режиссёров ВКСР в мастерской Габриловича. В1967-м завершил Высшие курсы сценаристов и режиссёров при киностудии «Ленфильм».

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