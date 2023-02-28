Скончался автор сценария мультфильма «Король Лев» Сценарист «Мулан» и «Короля Льва» Мэтиссон ушел из жизни в 87 лет

Фото: wikipedia.org

Барни Мэттинсон

Сценарист Барни Мэтиссон, написавший сценарии к мультфильмам «Король Лев» и «Мулан», скончался. Ему было 87 лет, передает издание Deadline, опубликовавшее некролог. В тексте говорится, что Мэтиссон, будучи сотрудником Walt Disney Studios, застал легендарного основателя студии.

Он был последним штатным сотрудником Walt Disney Studios, работавшим в компании, когда ею еще руководил Уолт Дисней, — подчеркивается в некрологе.

В материале сказано, что творческий пусть Мэтиссона определил просмотр мультфильма «Пиноккио». Эта картина убедила будущего сценариста связать свою жизнь с анимацией. Мэттислон окончил среднюю школу и сразу же отправился на знаменитую студию. Там он показал свои работы охраннику, который был так впечатлен работами юного сочинителя, что тут же рассказал о нем начальнику отдела кадров.

Мэтиссон не смог сразу попасть в анимационный отдел, ведь там не было свободных позиций. Однако он устроился в другую команду и уже через полгода работал над картиной «Леди и Бродяга».

Сценарист также трудился над многими известными проектами Walt Disney Studios. Речь идет о «Покахонтас», «Алладине», «Горбуне из Нотр-Дама» и не только.

Ранее в Лос-Анджелесе скончался оскароносный продюсер Уолтер Мириш. Его компания занималась созданием многих фильмов, вошедших в «золотой фонд» Голливуда. Об этом сообщила Американская академия кинематографических искусств и наук. Миришу был 101 год.