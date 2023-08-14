Скончался актер Владимир Ширапов

Фото: vk.com/id737602

Владимир Ширапов

Российский актер и режиссер Владимир Ширапов умер в возрасте 53 лет, сообщил депутат Госдумы Вячеслав Дамдинцурунов в Telegram. Актер получил известность благодаря роли Виктора в социальной драме «Булаг». Он также сыграл в комедии «Маньячелло» и снял фильм «Дыхание Земли».

Нахожусь в глубоком шоке и искренне сожалею об огромной утрате, — написал он.

13 августа советская актриса театра и кино Лидия Остринская умерла на 57-м году жизни. Причина смерти не сообщалась. Остринская сыграла в таких фильмах, как «Время собирать камни», «Король Данило» и «Секонд-хенд».

10 августа Актриса Белла Ко скончалась в Москве в возрасте 54 лет. Артистка умерла от онкологического заболевания в своей квартире на улице Перерва на юго-востоке столицы.

Белла Ко снималась в сериалах «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Склифосовский» и многих других. Также она известна в качестве переводчика и актера дубляжа. Ее голосом в российском прокате разговаривали герои мультфильмов «История игрушек», «Суперсемейка», «Тарзан 2: Начало легенды», фильмов «Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца», «Крупная рыба», «У холмов есть глаза», «Мой любимый марсианин» и других.

9 августа скончалась актриса Вера Васильева. Она снялась более чем в 40 фильмах, самыми известными из которых стали «Карнавал», «Выйти замуж за капитана», «Свадьба с приданым». В Московском академическом театре сатиры Васильева играла с 27 марта 1948 года, отметилась ролью графини Альмавива в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».