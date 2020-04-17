Скончалась звезда советского кино Евгения Уралова

https://static.news.ru/photo/722170dc-80b2-11ea-ba12-fa163e074e61_660.jpg Евгения Уралова Фото: Георгий Тер-Ованесов/РИА Новости

Советская и российская актриса Евгения Уралова, звезда картины режиссёра Марлена Хуциева «Июльский дождь», скончалась. Артистке было 79 лет. Об этом 17 апреля сообщили сотрудники пресс-службы театра имени Ермоловой.

Отмечается, что на протяжении нескольких последних лет Уралова боролась с тяжёлой болезнью.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким Евгении Владимировны. Её имя навсегда останется в истории русского искусства, Ермоловского театра, в нашей памяти, в наших сердцах, — говорится на сайте театра.

Как ранее передавал NEWS.ru, в возрасте 63 лет скончалась французская актриса Патрисия Милларде. Об этом сообщил журналист Давид Маджио на своём сайте.

В его сообщении сказано, что Милларде умерла в больнице Сан-Камилло, причиной её смерти стал сердечный приступ.