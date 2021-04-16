Скончалась актриса Маккрори, сыгравшая мать Малфоя в «Гарри Поттере»

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Актриса Хелен Маккрори скончалась на 53-м году жизни. Как пишет издание Mirror, она долгое время боролась с онкологическим заболеванием.

Она умерла, как и жила, бесстрашно. Господь, мы любим её и знаем, как нам повезло, что она была в нашей жизни, — приводит издание слова супруга актрисы.

Дэмиэн Льюис отметил, что смерть возлюбленной была спокойной, в кругу семьи и близких. Хелен Маккрори получила известность после ролей Нарциссы Малфой в фильмах о Гарри Поттере, а также после картины «007: координаты "Скайфолл"».

Несколько дней назад белорусская актриса театра и кино, певица Белла Шпинер скончалась на 46-м году жизни. О её смерти сообщил театральный критик Дмитрий Ермолович-Дащинский. Он не стал уточнять причину. Однако известно, что актриса также боролась с онкологическим заболеванием.

Как сообщал NEWS.ru, популярный актёр театра и кино, а также телеведущий Олег Марусев скончался. Ему было 76 лет. Об этом на своей официальной странице в социальной сети сообщил близкий друг Марусева, артист Станислав Садальский.