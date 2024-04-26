Сказка «Огниво» с Горбачевой: сюжет, актеры, когда выйдет

Фото: СТВ

Ирина Горбачева в фильме «Огниво»

В Сети появились кадры со съемок фильма «Огниво», в котором одну из главных ролей исполнила звезда сериала «Чики» Ирина Горбачева. О чем эта сказка, кто в ней сыграл, когда лента выйдет в кино?

О чем фильм «Огниво»

Создатели картины отмечают, что при создании сценария вдохновлялись одноименной сказкой датского писателя Ханса Кристиана Андерсена, однако на экране перед зрителями появятся персонажи многих русских сказок и мифов.

«Огниво» расскажет о приключениях хитрого, смекалистого и веселого парня Вани, который притворяется солдатом. Он обладает талантом легко выпутываться из любых передряг, поэтому ему несложно обвести вокруг пальца кого угодно.

Однажды по дороге домой он случайно находит старинную зажигалку, огниво, которое оказывается волшебным. Невольно Ваня освобождает запертую в нем маленькую девочку Дашу. Ребенок рассказывает, что она царевна, которую похитил, а затем заколдовал злодей Лиходей. Ване предстоит отправиться в путешествие, полное опасностей и приключений, чтобы спасти Дашу от чар колдуна.

«В этом фильме удивительно переплетаются магия, драма и юмор, что делает его идеальным выбором для семейного просмотра. Это наш первый совместный опыт работы [с „Централ Партнершип“] за все годы существования наших компаний, но я уверен, что он будет позитивным, и мы достигнем отличных результатов. Как говорил один умный человек, возможно, мы все приплыли на разных кораблях, но сейчас мы в одной лодке», — рассказал глава кинокомпании СТВ Сергей Сельянов.

Кто сыграл в фильме «Огниво»

Режиссерское кресло занял Александр Войтинский, подаривший в прошлом году зрителям «По щучьему велению». По его словам, в новой работе есть «цари, злодеи, приключения, обманы, предательства, откровения и арка, которую проходит герой».

Главного героя картины, смекалистого парня Ивана сыграет Роман Евдокимов, который ранее участвовал в съемках таких работ как «Фишер», «Беспринципные-3», «Пищеблок» и «Перевал Дятлова».

«К финалу он приходить чуть-чуть другим. С помощью Даши, девочки которая греет его своей заботой, теплом, он понимает, что, наверное, мир крутится не вокруг него и, наверное, есть вещи поважнее, чем выгода. В общем, довольно современный герой», — рассказал Евдокимов о своем герое.

Роль маленькой девочки Даши, оказавшейся в беседе, сыграла Антонина Бойко. Актриса Ирина Горбачева воплотила образы волшебных птиц Гамаюн и Алконост, которые встретят героев в небесном саду. Виталий Хаев предстанет в образе злого волшебника Лиходея.

«Когда надеваешь такой костюм, в молниях, ты чувствуешь, что ты становишься каким-то супергероем, который может колдовать. Как известно, в сказка добро всегда побеждает, поэтому мне особо надеяться не на что», — смеясь, рассказал Хаев в беседе с «Утро России».

В картине также снялись Роман Евдокимов, Антонина Бойко, Ирина Старшенбаум, Михаил Трухин, Ян Цапник, Юрий Кузнецов и Сергей Марин.

Съемки проекта проходили в Новгородской области (на территории Новгородского Кремля, музея-заповедника Витославлицы, Знаменского подворья), в республике Карелия и в Санкт-Петербурге.

Фото: СТВ Ирина Старшенбаум в фильме «Огниво»

Когда выйдет фильм «Огниво»

Премьерный показ картины назначен на октябрь. Сказочную ленту можно будет увидеть во всех кинотеатрах страны. Прокат «Огнива» будет осуществляться «Централ Партнершип».

«Наша новаясказка „Огниво“ выходит в прокат 24 октября, фактически на той же дате мы выпускали год назад „По щучьему велению“, сборы которого нас всех порадовали. Надеюсь, что и в это раз не подкачаем», — сказал Сельянов.

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