Скарлетт Йоханссон уладила конфликт с Disney из-за премьеры «Чёрной вдовы»

Скарлетт Йоханссон уладила конфликт с Disney, возникший из-за премьеры фильма «Чёрная вдова». Об этом говорится в сообщении кинокомпании.

По данным Disney, студия и актриса достигли определённого соглашения. При этом подробности соглашения не разглашаются.

В июле актриса подала в суд на студию Disney. Контракт актрисы подразумевал вознаграждение в зависимости от кассовых сборов в кинотеатрах и не предусматривал премьерного онлайн-стриминга «Чёрной вдовы». Юристы считают, что релиз на Disney+ мог стоить ей свыше $50 млн. Боевик называли самым ожидаемым фильмом лета ещё в мае. В главных ролях — американская звезда Скарлетт Йоханссон и британка Флоренс Пью. В ответ на претензии Disney планировал разорвать сотрудничество и связи с артисткой и отказаться от всех проектов с её участием.

Ранее сообщалось, что актриса Эмма Стоун смогла добиться крупной суммы от компании Disney после скандала студии со Скарлетт Йоханссон. Звезда «Ла-Ла Ленда» получит восьмизначную сумму за фильм со своим участием «Круэлла».