Скарлетт Йоханссон Скарлетт Йоханссон Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на самом известном юмористическом шоу в США Saturday Night Live в наряде российского дизайнера.

Йоханссон оделась в платье в пол с длинными рукавами и вырезом до бедра от Александра Терехова для фотосессии, которую использовали в заставке телепрогораммы. Кадры кутюрье опубликовал в Instagram.

По счастливой случайности Том Брокер — стилист Saturday Night Live — отобрал именно это платье для съёмки анонса программы. Мне кажется, наши «кристаллы» идеально подошли под стилистику фотосессии. Ну и на Скарлетт, конечно, платье сидит просто великолепно, — рассказала глава холдинга «Русмода», в который входит марка Alexander Terekhov, в беседе с «Афиша Daily».

На одной из фотографий актриса позирует с рождественскими атрибутами: подарками, праздничной мишурой и ёлочными игрушками.

Как писал NEWS.ru, Скарлетт Йоханссон прокомментировала скандал, который разгорелся в 2018 году из-за её желания исполнить роль трансгендера в фильме Руперта Сандерса.

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