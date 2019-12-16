https://static.news.ru/photo/8adc6fd4-2020-11ea-9b06-fa163e074e61_660.jpg Скарлетт Йоханссон Фото: ImagePressAgency/face to face/Global Look Press

Американская актриса Скарлетт Йоханссон появилась на самом известном юмористическом шоу в США Saturday Night Live в наряде российского дизайнера.

Йоханссон оделась в платье в пол с длинными рукавами и вырезом до бедра от Александра Терехова для фотосессии, которую использовали в заставке телепрогораммы. Кадры кутюрье опубликовал в Instagram .

По счастливой случайности Том Брокер — стилист Saturday Night Live — отобрал именно это платье для съёмки анонса программы. Мне кажется, наши «кристаллы» идеально подошли под стилистику фотосессии. Ну и на Скарлетт, конечно, платье сидит просто великолепно, — рассказала глава холдинга «Русмода», в который входит марка Alexander Terekhov, в беседе с « Афиша Daily ».

На одной из фотографий актриса позирует с рождественскими атрибутами: подарками, праздничной мишурой и ёлочными игрушками.

Как писал NEWS.ru, Скарлетт Йоханссон прокомментировала скандал, который разгорелся в 2018 году из-за её желания исполнить роль трансгендера в фильме Руперта Сандерса.