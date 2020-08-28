Симонян: в сериале про Стрельцова многое надумано

https://static.news.ru/photo/6336e010-ea8f-11ea-a372-fa163e074e61_660.jpg Фото: Централ Партнершип

Фильм «В созвездии Стрельца» про легенду «Торпедо» Эдуарда Стрельцова содержит много надуманных эпизодов, заявил ветеран «Спартака» и лучший бомбардир в истории команды Никита Симонян.

По словам спортсмена, момент, когда Анастас Микоян ходайствовал о его игре в основном составе, вызывает смех. К тому же тот никогда не говорил с таким акцентом.

Главное, фильм вышел. Стрельцов — легендарная личность, — отметил Симонян.

Он назвал легенду «Торпедо» одарённым и золотым парнем, который вышел из тюрьмы, и которому два года не давали играть, передаёт «Чемпионат».

Как писал NEWS.ru, ранее спортивный комментатор и футбольный эксперт Геннадий Орлов раскритиковал сериал «В созвездии Стрельца» о судьбе нападающего московского «Торпедо» и сборной Советского Союза Эдуарда Стрельцова. Сюжет фильма он назвал выдуманным, а работу актёров — бездарной.