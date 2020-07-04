Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки—4»

Знаменитый американский актёр и кинорежиссёр Сильвестр Сталлоне работает над выпуском режиссёрской версии четвёртого фильма культовой серии картин о боксёре Рокки Бальбоа, премьера которого состоялась в 1985 году. Об этом Слай рассказал на своей официальной странице в социальной сети Instagram, ответив на соответствующий вопрос подписчика. Точную дату выхода обновлённой ленты артист не назвал.
Это будет потрясающе, — обещает Сталлоне.
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В «Рокки-4» актёр сыграл главную роль, а также выступил в качестве режиссёра и сценариста. Лента собрала в мировом прокате чуть больше $300 млн при бюджете в $31 млн.
Сюжет спортивной драмы знают многие кинолюбители и фанаты бокса: Рокки Бальбоа объединится с коллегой по цеху Аполло Кридом (Карл Уэзерс ) для противостояния русскому бойцу Ивану Драго (Дольф Лундгрен).
Ранее NEWS.ru сообщал, что авторы YouTube-блога показали главных героев фильма «Назад в будущее» с лицами актёров Роберта Дауни-младшего и Тома Холланда, сыгравших в кинофраншизе «Мстители».
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