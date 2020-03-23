https://static.news.ru/photo/fd244434-6cda-11ea-bb10-fa163e074e61_660.jpg Фото: universalpictures.ru

Мультфильм «Тролли. Мировой тур» студии Universal вышел в топ российского проката за минувшие выходные. В России на больших экранах картина появилась 19 марта.

О показателях сборов «Бладшота» свидетельствуют данные портала kinobusiness.com, сообщает РИА Новости. Лента собрала 97,3 млн рублей за минувший уик-энд.

Картина рассказывает о троллях Цветане и Розочке, которые живут в лесу вместе с другими племенами троллей. Над лесом нависает угроза, и чтобы спастись, его жители должны забыть о вражде и объединиться.

Как писал NEWS.ru, Universal собралась выпустить мультфильм «Тролли. Мировой тур» в кинотеатрах и на стриминговых сервисах в один день. Решение связано с пандемией коронавируса, из-за которой в мире закрывают кинотеатры и вводят карантин.