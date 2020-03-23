Мультфильм «Тролли. Мировой тур» студии Universal вышел в топ российского проката за минувшие выходные. В России на больших экранах картина появилась 19 марта.
О показателях сборов «Бладшота» свидетельствуют данные портала kinobusiness.com,
Картина рассказывает о троллях Цветане и Розочке, которые живут в лесу вместе с другими племенами троллей. Над лесом нависает угроза, и чтобы спастись, его жители должны забыть о вражде и объединиться.
Как писал NEWS.ru, Universal собралась выпустить мультфильм «Тролли. Мировой тур» в кинотеатрах и на стриминговых сервисах в один день. Решение связано с пандемией коронавируса, из-за которой в мире закрывают кинотеатры и вводят карантин.
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