Шварценеггер получил в подарок трубку в виде Терминатора

https://static.news.ru/photo/8468d0a2-edf7-11ea-ba0c-fa163e074e61_660.jpg Арнольд Шварценеггер Фото: Kento Nara/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитый актёр и 38-й губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер получил в подарок курительную трубку в виде головы Терминатора.

Сувенир самостоятельно сделал пользователь новостного портала Reddit. Мужчина давно увлекается изготовлением поделками в виде мировых знаменитостей.

Мастер опубликовал пост с трубкой. Через какое-то время в комментариях к нему свой отзыв отставил сам актёр. Он спросил, можно ли купить этот сувенир. Умелец на это ответил, что был бы горд подарить трубку «железному Арни».

It is a fantastic gift. https://t.co/kkj63YGHI0 — Arnold (@Schwarzenegger) September 2, 2020

Шварценеггер согласился, пообещав в ответ прислать фотографию с поделкой. И слово своё знаменитый артист сдержал. Через некоторое время на его странице появился снимок с трубкой. Также актёр похвастался подарком в Twitter. Пост набрал свыше 400 тысяч «лайков».

Как ранее писал NEWS.ru, Арнольд Шварценеггер исполнитодну из главных ролей в сериале компании Skydance Television. Сценарий к проекту напишет Ник Сантора, известный по работе над сериалами «Клан Сопрано» и «Обмани меня».