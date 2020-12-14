«Шрек» стал национальными достоянием США

https://static.news.ru/photo/c65576ba-3e00-11eb-9247-fa163e074e61_660.jpg Фото: DreamWorks/ZUMAPRESS.com/Global look Press

25 фильмов добавили в американский Национальный реестр фильмов, имеющих культурное, историческое или эстетическое значение. В перечень попал мультфильм 2001 года «Шрек».

Также в список попал «Тёмный рыцарь», «Заводной апельсин», «Повелитель бури», а также немые фильмы с Чарли Чаплином «Детские автогонки в Венеции» и «Саспенс».

Это не только большая честь для всех, кто работал над «Тёмным рыцарем», это также дань уважения всем замечательным художникам и писателям, которые десятилетиями работали над великой мифологией Бэтмена, — отметил режиссёр «Тёмного рыцаря» Кристофер Нолан.

Всего в перечне 800 картин, его начали вести в 1989 году для привлечения внимания зрителей и сохранения наследия кино. Для включения ленты в список с момента её выхода должно пройти не меньше 10 лет. Попадание в реестр гарантирует сохранение фильма в соответствии со специальным законом о национальной сохранности фильмов, передаёт Variety.

Ранее, как писал NEWS.ru, члены жюри Европейской киноакадемии 12 декабря обнародовали своё решение по определению лучшего фильма года. Почётную награду получила трагикомедия «Ещё по одной» режиссёра Томаса Винтерберга из Дании. Церемония прошла в онлайн-формате из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.