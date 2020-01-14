https://static.news.ru/photo/dc1d7acc-36c4-11ea-9bea-fa163e074e61_660.jpg Марк Хэмилл Фото: Lucasfilm/ZUMAPRESS.com/Global Look Prses

Актёр Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», возможно сыграет в продолжении сериала «Ведьмак».

Поклонники Хэмилла видят его в роли Весемира – наставника всех ведьмаков. Шоураннер сериала Лорин Хиссрич не исключает, что мечты фанатов могут сбыться.

Она рассказал, что пока поиски актёра на роль Весемира не ведутся. Однако, когда они начнутся, то Хэмилл станет кандидатом номер один. Создатели сериала ещё не связывались с актёром по поводу съёмок, поскольку, по словам Хиссрич, они не рассчитывали, что тот всерьёз согласится играть в «Ведьмаке», сообщает сайт Teleprogramma.pro со ссылкой на IGN.

Как ранее писал NEWS.ru, продюсер «Ведьмака» Томаш Багиньский признал, что создатели сериала допустили множество ошибок в первом сезоне. Он пообещал, что ко второму сезону будет проведена работа по их устранению.