Шоу Петрова, хоррор и русские «Симпсоны»: что смотреть на неделе Рассказываем о самых интересных фильмах и сериалах для просмотра дома и в кино

Фото: Архивы пресс-служб

Постер к шоу «Планета Максимус»

В преддверии Хэллоуина в кинотеатрах стартует показ загадочного и жуткого хоррор-альманаха «Байки на Хэллоуин». Любители детективов смогут посмотреть сериал «Анатомия падения», поклонники Саши Петрова — «Планету Максимус». На стриминговых сервисах покажут российскую версию «Симпсонов» с образовательным уклоном и историческую драму с Хелен Миррен. Каждый четверг NEWS.ru будет рассказывать о главных премьерах недели.

Латиноамериканская страшилка «Байки на Хэллоуин»

Премьера: 19 октября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Эфрен Рамирес, Джона Рэй, Хемки Мадера, Патрисия Веласкес, Грег Гранберг.

Зачем смотреть: это хоррор-альманах коротких страшилок с латиноамериканским колоритом, похожий на знаменитый фильм «З/Л/О». Режиссерами картины стали Эдуардо Санчес («Ведьмы из Блэр») и Демиана Рунью («Оцепеневшие от страха»).Зрителям покажут истории о шаманах, вампирах и злых клоунах.

Фильм начинается со звонка в полицейский участок города Эль Пасо. Группа офицеров прибывает на место преступления и находит 27 мертвецов и одного чудом выжившего бродягу. Его доставляют в участок и допрашивают о случившемся. Незнакомец называет себя «путешественником» и уверяет, что обладает даром видеть и проникать в другие миры. По его словам, учиненная резня не является результатом человеческих рук и скоро все присутствующие тоже погибнут, если «путешественника» не освободят. В качестве доказательства незнакомец рассказывает зловещие и причудливые истории.

Судебная драма «Анатомия падения»

Премьера: 19 октября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Сандра Хюллер, Сванн Арло, Мило Машадо Гранер, Антуан Райнарц, Сэмюэл Тейс, Дженни Бет.

Зачем смотреть: картина Жюстины Трие выиграла «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 2023 году и стала одним из главных фильмов фестивального сезона.

По сюжету писательницу (Сандра Хюллер) обвиняют в убийстве своего мужа, который выпал из окна их общего дома — уединенного шале в Альпийских горах. Однако чем дальше идет расследование, тем больше открывается подозрительных обстоятельств. «Анатомия падения» — это судебная драма с опросом свидетелей и следственными экспериментами. Картина удивит точным психологизмом, неожиданными сюжетными поворотами, общим напряжением и отличной, как говорят критики, актерской работой.

Александр Петров и его «Планета Максимус»

Премьера: 19 октября

Где смотреть: в кинотеатрах

В главных ролях: Александр Петров, Екатерина Чаннова.

Зачем смотреть: это киноверсия драматического шоу актера и квинтэссенция фирменной экспрессии Петрова.

«Планета Максимус» рассказывает о трагической судьбе друга Саши, Макса, который истерично любил девушку Катю. По словам актера, зрителей ожидает «очень простая и в то же время сложная» история.

«История конкретного человека, его любви, его жизни. История, с которой лично я живу уже несколько лет и буду жить дальше, вне зависимости от спектакля. Мне захотелось рассказать ее так, как будто мы сидим у меня на кухне, только кухня эта где-то в безграничных просторах космоса, вселенной. Где-то, где нет привычного хода времени, привычных законов и земного притяжения», — отметил Петров.

За кадром звучит музыка любимой группы актера Ocean Jet. Всю картины Петров будет читать стихи под электронику симфонического масштаба, а зрители смогут еще раз могут прочувствовать буйство эмоций самого Петрова.

Поп-культура и черный юмор от «Объяснялкиных»

Премьера: 19 октября

Где смотреть: «Кинопоиск»

Над проектом работали: Егор Лоскутов, Евгений Блинников, Илья Satyr Шабельников и Илья Музыко.

Зачем смотреть: это забавная анимационная изобретательная сатира, напоминающая «Гравити Фолз» по рисовке и «Симпсонов» по черному юмору.

По сюжету обычная семья, которая много лет снимала образовательное шоу, подписывает кабальный контракт со стриминговым сервисом. С этого момента персонажи не могут стареть и умирать, а еще должны постоянно жить в старой квартире вместе с пожилыми родителями.

В каждой серии Батек, Мамуля, Дед и Бабуля отвечают на вопрос, который задает Сынуля. Почему вреден сахар, что такое плагиат, когда возникло рабство. И если раньше семья получала удовольствие от съемок, спокойно и доступно рассказывая чаду о сложных научных явлениях, то теперь им все осточертело. Они не могут разорвать контракт, перестать объяснять и снимать шоу или что-то изменить в своей жизни, поэтому Объяснялкины решают саботировать процесс и признаться зрителям, что они далеко не идеальная семья, в надежде, что продюсер их сам уволит.

Хелен Миррен в фильме «Голда. Судный день»

Премьера: 20 октября

Где смотреть: КИОН

В главных ролях: Хелен Миррен, Камилль Коттен, Лив Шрайбер, Зед Джозеф, Клодетт Уильямс.

Зачем смотреть: «Голда. Судный день» — это масштабная драма о влиянии сильной личности на ход истории и второй полный метр лауреата премии «Оскар» режиссера Гая Наттива. Вместе с актрисой Хелен Миррен он воплотил на экране образ премьер-министра Израиля Голды Меир. Премьера картины состоялась на Берлинском кинофестивале в 2023-м во внеконкурсной программе Special Gala.

Сюжет основан на реальных событиях из жизни Голды Меир, единственной женщины премьер-министра Израиля, чья политическая деятельность выпала на войну Судного дня. Ей предстоит урегулировать конфликт.

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