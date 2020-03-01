Шоу «И повсюду тлеют пожары» стало самым популярным у россиян на карантине

Новый сериал «И повсюду тлеют пожары» с американскими актрисами Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях вызвал наибольший интерес у российских зрителей во время изоляции в связи с пандемией коронавируса.
О популярности проекта сообщили представители стримингового сервиса ivi,
Проект рассказывает о противостоянии жительницы богатого района и любительнице порядка Элен Ричардсон и художнице Мии Уоррен, которой нравится жить в трейлере и не следовать никаким правилам.
Обратил на себя внимание пользователей и сериал «Дело» — бразильская драма о жизни и работе девушек по вызову, ставших успешными деловыми женщинами, — рассказали в ivi.
Как писал NEWS.ru, аналитики онлайн-сервиса «КиноПоиск» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом.
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