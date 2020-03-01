Шоу «И повсюду тлеют пожары» стало самым популярным у россиян на карантине

https://static.news.ru/photo/09ac8fa4-77f3-11ea-9007-fa163e074e61_660.jpg Кадр из сериала «И повсюду тлеют пожары» Фото: ABC Signature Studios

Новый сериал «И повсюду тлеют пожары» с американскими актрисами Риз Уизерспун и Керри Вашингтон в главных ролях вызвал наибольший интерес у российских зрителей во время изоляции в связи с пандемией коронавируса.

О популярности проекта сообщили представители стримингового сервиса ivi, передаёт ТАСС. В США выпуском шоу занимается платформа Hulu.

Проект рассказывает о противостоянии жительницы богатого района и любительнице порядка Элен Ричардсон и художнице Мии Уоррен, которой нравится жить в трейлере и не следовать никаким правилам.

Обратил на себя внимание пользователей и сериал «Дело» — бразильская драма о жизни и работе девушек по вызову, ставших успешными деловыми женщинами, — рассказали в ivi.

Как писал NEWS.ru, аналитики онлайн-сервиса «КиноПоиск» выяснили, какие фильмы и сериалы чаще всего смотрят россияне, находясь в изоляции во время пандемии коронавируса. Фильм «Заражение» американского режиссёра Стивена Содерберга, рассказывающий о китайском вирусе, по-прежнему пользуется наибольшим спросом.