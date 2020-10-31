Шотландский рыцарь: какими ролями запомнится зрителю Шон Коннери

31 октября на 91-м году жизни скончался британский актёр и продюсер Шон Коннери. На протяжении нескольких десятилетий он снимался в кино, работал в театре и на телевидении.
За свою долгую кинокарьеру Шон Коннери снялся более чем в 90 фильмах, в том числе несколько раз исполнил роль агента MI6 Джеймса Бонда — персонажа романов Яна Флеминга.
Дебют актёра на большом экране состоялся после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании. В 1958 году он сыграл одну из главных ролей в мелодраме «В другое время, в другом месте». Всемирную известность ему принесла кинокартина «Доктор Ноу» (1962-й), которая положила начало серии фильмов о секретном агенте 007.
За годы своей кинокарьеры Коннери получил множество профессиональных наград. Так, в 1988 году он был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в гангстерской драме «Неприкасаемые». Дважды он становился лауреатом премии BAFTA и трижды — обладателем «Золотого глобуса». Журнал Рeople признал актёра самым сексуальным мужчиной XX века.
В 2000 году королева Елизавета II посвятила Коннери в рыцари.
О том, каким был актёр на экране и в жизни, — в фотогалерее NEWS.ru.
Michal Kamaryt/CTK/Global Look Press
В фильме «Доктор Ноу»
MGM
С Уэсли Пити в фильме «Адские водители»
The Rank Organisation
В фильме «Соломенная женщина»
Relph-Dearden Productions
Шон Коннери с женой Мишелин Рокбрюн
Michal Dolezal/CTK/Global Look Press
С «Оскаром» за лучшую роль второго плана в фильме «Неприкасаемые»
The 60th Annual Academy Awards
Энди Гарсия, Шон Коннери, Кевин Костнер и Чарльз Мартин Смит в фильме «Неприкасаемые»
Paramount Pictures
В фильме «Горец»
Thorn EMI Screen Entertainment
С Яном Флемингом на съёмочной площадке
MGM
С Лесли-Энн Даун в фильме «Большое ограбление поезда»
Dino De Laurentiis Company
seanconnery.com
С Харрисоном Фордом в фильме «Индиана Джонс и последний крестовый поход»
Paramount Pictures
В фильме «Красная палатка»
Vides Cinematografica
MGM
В фильме «Ветер и лев»
Columbia Pictures
С Джилл Сент Джон в фильме «Бриллианты навсегда»
MGM