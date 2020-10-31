Шотландский рыцарь: какими ролями запомнится зрителю Шон Коннери

31 октября на 91-м году жизни скончался британский актёр и продюсер Шон Коннери. На протяжении нескольких десятилетий он снимался в кино, работал в театре и на телевидении.

За свою долгую кинокарьеру Шон Коннери снялся более чем в 90 фильмах, в том числе несколько раз исполнил роль агента MI6 Джеймса Бонда — персонажа романов Яна Флеминга.

Дебют актёра на большом экране состоялся после службы в Королевском военно-морском флоте Великобритании. В 1958 году он сыграл одну из главных ролей в мелодраме «В другое время, в другом месте». Всемирную известность ему принесла кинокартина «Доктор Ноу» (1962-й), которая положила начало серии фильмов о секретном агенте 007.

За годы своей кинокарьеры Коннери получил множество профессиональных наград. Так, в 1988 году он был удостоен премий «Оскар» и «Золотой глобус» за роль второго плана в гангстерской драме «Неприкасаемые». Дважды он становился лауреатом премии BAFTA и трижды — обладателем «Золотого глобуса». Журнал Рeople признал актёра самым сексуальным мужчиной XX века.

В 2000 году королева Елизавета II посвятила Коннери в рыцари.

О том, каким был актёр на экране и в жизни, — в фотогалерее NEWS.ru.

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