Шотландец пришёл в недоумение от сюжета «Иронии судьбы»

Проживающий в Лондоне шотландец Эндрю Дэвис поделился с NEWS.ru впечатлениями от просмотра советских кинохитов, с которыми познакомился благодаря жене Карине, уроженке Курска. Иностранец впервые увидел комедии «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи» и фильм «Ирония судьбы». Дэвис признался, что пришёл в недоумение от новогодних приключений героя Андрея Мягкова.

Мне нравятся комедии, которые Карина всегда смотрит перед Новым годом: про царя и ещё та, где учитель притворяется бандитом («Иван Васильевич меняет профессию» и «Джентльмены удачи». — NEWS.ru). А вот долгое кино, где пьяный парень залезает в дом к девушке и она бросает жениха ради него, понять не могу. Странно, что в России этот фильм так любят, — рассказал Эндрю Дэвис.

Эндрю Дэвис и Карина Дэвис kari_in_london/instagram.com

Он добавил, что русская жена успела познакомить его и с современным кинематографом. Особенно шотландцу понравился сериал «Мажор», главную роль в котором исполнил Павел Прилучный.

Круто, что его даже купил Netflix, — отметил Дэвис.

Ранее китайский журналист рассказал, почему его соотечественники не хотят брать в жёны русских женщин. Главной причиной он назвал разницу в менталитете и культурных традициях.