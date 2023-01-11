Щелкуны и зараза: чем зомби-сериал The Last of Us отличается от видеоигры Рассказываем, зачем смотреть сериал The Last of Us, даже если вы никогда не играли в одноименную компьютерную игру

Фото: HBO

Кадр из сериала The Last of Us

15 января американский стриминговый сервис HBO покажет первую серию экранизации культовой игры про зомби-апокалипсис «Одни из нас» (The Last of Us). 10 лет назад путешествие бывшего контрабандиста и маленькой девочки по зараженной неизвестным вирусом планете покорило игровой мир, собрав более 240 наград, а теперь история выходит на широкие экраны. Хотя скептически настроенные геймеры предрекают сериалу провал, а ранее заявленный российский режиссер Кантемир Балагов в итоге вылетел из проекта, кино-игровой мир замер в ожидании возрождения жанра зомби-апокалипсиса.

Компьютерные игры нередко становятся основой для кино. За последние 20 лет шаг к новой аудитории сделали персонажи культовых игр про Лару Крофт в исполнении Анджелины Джоли, Принца Персии с Джейком Джилленхолом, психологического ужастика «Сайлент Хилл», «Варкрафта», «Анчартед: На картах не значится» с последним Человеком-пауком Томом Холландом, «Ведьмака» с Генри Кавиллом. Однако почти каждая экранизация вызывала недовольство геймеров: им не нравился то подбор актеров, то сценарий, то визуальное воплощение.

Фото: Sony Computer Entertainment Кадр из игры The Last of Us

Сейчас пристальные взгляды направлены на восьмисерийный проект The Last of Us, который известен российским пользователям как «Одни из нас». Компьютерная студия Naughty Dog выпускает свой хит в киноформате в тесном сотрудничестве с компаниями Sony и HBO, а возглавляют каст два ветерана «Игры престолов» — Педро Паскаль и Белла Рэмси. Иностранные критики предрекают проекту либо рекордное число номинаций крупнейших премий мира, либо судьбу самого большого разочарования игровой индустрии в Голливуде.

По сюжету в 2023 году мир поразила чудовищная инфекция, которая возникла из настоящих грибов семейства Кордицепс и через дыхательные пути быстро проникла в людей, превратив их в уродливых и опасных мутантов. Небольшие группы выживших обосновались в городах и селениях, кое-как очистили территорию от спор и начали жизнь заново. Создатели сериала связали придуманную инфекцию с реальной пандемией COVID-19 и постарались научно обосновать ее появление в мире сериала.

Мы решили обосновать сюжет через научный подход. Игра сделала это чертовски хорошо, особенно для жанра, в котором легко сказать: «О, здесь есть зомби, и они выбираются из-под земли». А Кордицепс помог создать убедительную концепцию. Мы решили развить её в сериале, чтобы создать более реалистичный мир и историю. Так зритель будет ещё сильнее ощущать связь с персонажами, — объясняет шоураннер проекта Крейг Мазин.

Фото: HBO Кадр из сериала The Last of Us

Главный герой — 50-летний бывший контрабандист Джоэл, который каждый день рискует жизнью, выбираясь в самые далекие и опасные места ради лекарств и оружия. До пандемии, которую создатели киноверсии удачно зарифмовали с эпидемией COVID-19, у Джоэла была семья, работа. Однако инфекция убила не только привычный образ жизни, но и его дочь.

Неожиданно судьба подбрасывает угрюмому одиночке необычный контракт — ему предстоит тайно провести девочку Элли через кордоны военных и бандитов. Двигаясь намеченным маршрутом, Джоэл понимает, что у девочки иммунитет к вирусу и она может спасти всё человечество от исчезновения, если группе ученых удастся использовать ее кровь для оживляющей сыворотки. Правда, для этого Элли придется пожертвовать собой. Но за то время, что пожилой контрабандист и подросток проходят практически пешком через всю страну, они становятся друг другу как отец и дочь. Согласится ли Джоэл добровольно лишиться второй дочери? Это лишь один из многих вопросов, которые создатели истории ставят перед зрителями.

Фото: HBO Педро Паскаль

Несмотря на то что визуально «Одни из нас» — это не самый обласканный критиками жанр зомби-апокалипсиса, на деле перед нами предстает многообещающий психологический триллер. Вирусные мутанты — это далеко не все монстры. Куда страшнее смотрятся охваченные паникой и жестокостью люди, которые пытаются вести нормальную жизнь: заводить семьи, растить детей, выращивать скот в самых непригодных для этого условиях.

Шоураннером проекта стал Крейг Мазин, известный по нашумевшему мини-сериалу «Чернобыль». Однако большим сюрпризом для многих на начальном этапе стал выбор режиссера пилотной серии. Им назначили молодого российского кинематографиста Кантемира Балагова, прославившегося драматическими кинофестивальными работами «Дылда» и «Теснота». Он не раз признавался в любви к игре и подтверждал, что прекрасно осознает груз ответственности перед игровым миром. Однако в октябре 2022 года Балагов заявил, что покинул проект годом ранее из-за «творческих разногласий». В итоге его работа никак не отразилась на финальном варианте сериала. Место русского кинематографиста заняли пять режиссеров: Питер Хоар, Крейг Мазин, Лиза Джонсон, Джереми Уэбб и Нил Дракманн, который и придумал сюжет самой игры еще в 2004-м.

Фото: HBO Белла Рэмси

На смене режиссеров трудности не закончились. Это уже вторая попытка экранизировать игру. Сначала голливудские продюсеры хотели сделать из фильма блокбастер вроде «Войны миров Z» и даже выбрали режиссера, которым должен был стать Сэм Рэйми (трилогия «Человек-паук»), но работу над лентой быстро свернули. Как рассказывает Дракманн, Рэйми пытался вместить в двухчасовой фильм весь сюжет The Last of Us — и это «угробило» весь проект. В этот раз ситуацию спас сериальный хронометраж. Но трудности возникли с подбором актеров.

Фото: HBO Мэйси Уилльямс в сериале «Игра престолов»

Авторы сериала отмечают, что поиски актрисы на роль Элли оказались самой сложной задачей. В числе кандидаток была еще одна звезда «Игры престолов» Мэйси Уилльямс, а также Кейтлин Дивер. Последнюю фанаты прочили на роль Элли уже давно, однако на момент старта съёмок сериала актрисе было почти 25 лет. В итоге на роль утвердили Беллу Рэмси. Она не сильно похожа на прототип, что буквально привело в бешенство многих фанатов. Девушка признавалась: такая реакция геймеров сильно повлияла на нее, заставив чувствовать неуверенность и просыпаться по ночам с мыслью о проваленной роли.

Партнером Рэмси стал Педро Паскаль — это решение геймеры одобрили почти единодушно. Он уже играл матерого выживальщика в сериале «Мандалорец», поэтому роль Джоэла далась актеру легко.

Фото: Lucasfilm Педро Паскаль в сериале «Мандалорец»

Однажды The Last of Us уже покорила мир захватывающим сюжетом и проработанными персонажами. Игра исследовала психологию человечества, оказавшегося на грани вымирания, и отдельных личностей, пытающихся выжить во враждебных условиях. Получилось настолько пугающе правдоподобно, что проект мгновенно стал живой классикой. Удастся ли создателям сериальной версии, где есть и жуткие монстры с раскроенными надвое лицами, и узнаваемые геймерами щелкуны, и захватившие города грибные споры, войти в ту же реку и не разозлить поклонников оригинала — станет ясно уже на днях.