Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью Режиссер Шахназаров сравнил современное кино с наскальной живописью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Современное кино находится на уровне наскальной живописи, заявил советский и российский режиссер народный артист РФ Карен Шахназаров. В интервью KP.RU он подчеркнул, нынешний кинематограф в будущем может ждать такая же участь, которая настигла наскальную живопись: сейчас она интересна только узким кругам. Шахназаров считает, что кино находится в самом зачатке и на то, чтобы оно стало искусством, потребуется тысяча лет.

Вы удивитесь, но я не считаю кино искусством, хотя в нем работаю всю жизнь. Современное кино находится примерно на уровне наскальной живописи в мировом изобразительном искусстве. Начало начал. Сперва была наскальная живопись, которая сегодня интересна только узким специалистам, и только потом, спустя века — Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль, Илья Репин, Василий Суриков, — высказался Шахназаров.

Режиссер также добавил, что всегда выступал против съемок сиквелов, потому что не хотел возвращаться к пройденному. Кроме того, он признался, что не любит пересматривать свои фильмы. По словам Шахназарова, он расстраивается, когда находит что-то, что ему не нравится, так как переснять фильм уже не получится.

Шахназаров ранее отметил, что в России уже скоро может появиться большое количество патриотических кинофильмов, в которых будет поднята тема специальной военной операции на Украине. Он не согласился с мнением, что российский кинематограф игнорирует данную тему.