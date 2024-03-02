Шахназаров снимет два фильма об СВО: названия, когда и где смотреть

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Мосфильм» начал съемки фильма о российской спецоперации на Украине. Режиссером ленты выступит Карен Шахназаров. Когда фильм выйдет на экраны, какие картины об СВО уже вышли?

Что сказал Шахназаров о фильме об СВО

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров рассказал, что компания начала съемки фильма о спецоперации. По его словам, работа ведется сразу над двумя проектами

«Сейчас у нас два сценария в работе. <...> Они в достаточно начальной [стадии], но уже в такой реальной. <...> Один — сейчас вообще съемки запускаются», — рассказал Шахназаров в беседе с РИА Новости.

Съемки проектов, название которых режиссер не стал раскрывать, планируют завершить к осени. Точной даты премьеры пока нет.

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Есть ли уже фильмы об СВО

В феврале 2024 года в Москве состоялся премьерный показ фильма «20/22». Лента стала первой художественной киноработой, посвященной событиям российской военной операции на Украине. Картину снимали в зоне проведения СВО.

Картина состоит из четырех частей. В основе сюжета история пары, взгляды которой не совпали на события 24 февраля 2022 года. Студент столичного журфака Даниил едет добровольцем в зону СВО. Его девушка Алиса беременна, поэтому хочет уберечь возлюбленного от фронта и едет за ним, чтобы вернуть назад. Найти отца ее будущего ребенка в зоне боевых действий оказывается непросто. За короткий отрезок времени, проведенного в ДНР, взгляды молодых людей изменятся.

Режиссером картины выступил Андрей Симонов, продюсером — Андрей Кретов. Над сценарием работала целая команда экспертов, помимо самого режиссера: Галина Попова, Ринат Есеналиев, Александр Рябышев и Денис Родимин.

«В создании сценария принимал участие реальный боец отдельного гвардейского штурмового батальона „Сомали“ с 2014 года — Ринат Есеналиев. Он же сыграл одну из главных ролей в фильме, потому что правдиво исполнить то, что он написал, практически невозможно», — рассказывал Симонов.

Главные роли исполнили Аристарх Венес и Дарья Кукарских. Их партнерами по съемкам стали Саша Югов, Алексей Шевченков, Владимир Карпук, Дмитрий Богдан и другие.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Премьерный показ фильма «20/22»

«„20/22“ — это картина о любви. Потому что только во имя любви можно и ехать в Донбасс, и Родину защищать, как и семьи, меняя полностью свою жизнь. В этой картине случайных вещей нет», — говорил Венес.

В съемках также приняли участие военные корреспонденты Павел Чуприн и Семен Пегов, сыгравшие самих себя.

В апреле 2023 года в ДНР состоялась премьера «Мобилизации» — первого сериала, который рассказывал о событиях СВО в Донецке. Съемки велись в Донбассе, где и происходит все действие сериала.

Лента повествует, какими были первые недели после объявления спецоперации для жителей ДНР. В центре сюжета трое друзей, по-разному отреагировавших на начало мобилизации.

Художественный фильм «Свидетель» вышел на экраны в августе 2023 года. Действие картины происходит в феврале 2022 года на Украине. Режиссером ленты выступил Давид Дадунашвили. Автор сценария Сергей Волков неоднократно бывал в Донбассе.

В октябре 2022 года состоялась премьера фильма бизнесмена Евгения Пригожина и Героя России Алексея Нагина «Лучшие в аду» с Алексеем Кравченко. Сюжет картины не раскрывает, где и когда происходят действия ленты. Предполагается, что в фильме был показан штурм Попасной бойцами ЧВК «Вагнер» в ходе СВО.

Читайте также:

Огурцов, Ребенок, Лукащук: как сложились судьбы актеров из сериала «Школа»

Стоянов в роли женщины, ЭКО с Ефремовым: что смотреть на неделе

ТНТ добрался до очередного советского фильма: чего бояться россиянам