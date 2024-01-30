Шахназаров рассказал, какую киностудию считает лучшей в Европе Шахназаров назвал «Мосфильм» лучшей киностудией в Европе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карен Шахназаров

Киностудия «Мосфильм» является лучшей в Европе, а по некоторым параметрам сопоставима и с большими голливудскими студиями, заявил NEWS.ru генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров. По его словам, 100-летний юбилей «Мосфильма» был отмечен в том числе большим концертом, который показал хорошие рейтинги, а творческий коллектив студии поздравили в том числе президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Считаю, что «Мосфильм» на сегодняшней день является лучшей студией в Европе. Мы модернизировались, уровень технологий высокий, и кадры очень хорошие. Киностудия сопоставима и с большими голливудскими студиями. Дело в том, что там их пять. Я бы мог выделить Warner Brothers. Но «Мосфильм» ничуть не уступает, запись музыки у нас даже лучше, чем у них, — подчеркнул режиссер.

Ранее лучший фильмом киностудии «Мосфильм» была признана комедия режиссера Александра Серого «Джентльмены удачи». В 1972 году кинолента заняла первое место по числу зрителей, ее посмотрели 65 млн человек. На второй и третьей строчке рейтинга расположились картины Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» и «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» соответственно. Четвертое место заняла еще одна комедия Гайдая, снятая по мотивам пьесы Михаила Булгакова, — «Иван Васильевич меняет профессию». Пятерку лидеров замкнула мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», за которую режиссер получил «Оскар» в 1981 году.