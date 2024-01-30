Шахназаров призвал снизить цены в кинотеатрах на фильмы с госучастием Режиссер Шахназаров: билеты на фильмы с госучастием должны быть дешевле

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карен Шахназаров

Генеральный директор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров призвал снизить цены на фильмы с госучастием в кинотеатрах. В разговоре с «Парламентской газетой» режиссер подчеркнул, что такая мера позволит продвигать кино, которое государство считает важным. При этом он отметил, что во всем мире существуют законы, которые делают выгодным показывать разнообразные фильмы.

Существуют законы, которые вынуждают частника, или, что правильнее, делают для него выгодным показывать разное кино. Это можно и нужно делать и у нас: вводить такие правила, которые будут помогать продвигать кино, которое важно для государства. Например, снижать цены на него. Тем более что финансирование у нас в основном государственное, — пояснил Шахназаров.

Режиссер уточнил, что цена билета складывается из нескольких составляющих: долей кинотеатра, прокатчика и производителя. Получается, если производитель получил деньги от государства, его долю можно сократить, пояснил Шахназаров. По его словам, перед государством стоит задача не получить прибыть от картины, а повысить интерес зрителей к ней.

Если вы снижаете цену на билет, то зрителей у вас будет больше. Намного больше, проверено. Билеты в кино у нас дорогие. Снижайте цены на картины, которые хотите, чтобы люди смотрели, и зрителей будет больше, — заключил Шахназаров.

Режиссер ранее заявил, что отечественное кино не использовало тот шанс, который появился после ухода западных компаний. По его словам, в России производится около 100–120 фильмов в год, что является мизерным количеством для большой страны. При этом он отметил прогресс в телевизионной отрасли.