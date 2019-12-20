Советский и российский режиссёр Карен Шахназаров предложил добавить в школьную программу курс отечественного кино.
Шахназаров отметил, что киноконцерн «Мосфильм», который он возглавляет, готов сотрудничать с Министерством просвещения России для показа картин в учебных учреждениях,
Я бы ввёл в школах курс отечественного кино. Во Франции это есть, во многих странах кино введено в школьную программу. У нас этого нет, но не нам решать, — сказал кинематографист.
Он отметил, что ежедневно подписывает десятки просьб о бесплатной демонстрации картин в регионах, и если Минпросвещения хочет заняться воспитанием детей с помощью кинематографа, то «Мосфильм» готов не только поддерживать, но и проявлять инициативу.
Как писал NEWS.ru, Карен Шахназаров заявил, что популярность фильмов, показывающих положение дел в России в негативном свете, стала на зарубежных фестивалях тенденцией, вредной для имиджа страны.
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