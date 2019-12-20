https://static.news.ru/photo/be5ca5ac-232e-11ea-96c5-fa163e074e61_660.jpg Карен Шахназаров Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Советский и российский режиссёр Карен Шахназаров предложил добавить в школьную программу курс отечественного кино.

Шахназаров отметил, что киноконцерн «Мосфильм», который он возглавляет, готов сотрудничать с Министерством просвещения России для показа картин в учебных учреждениях, сообщает агентство «Москва».

Я бы ввёл в школах курс отечественного кино. Во Франции это есть, во многих странах кино введено в школьную программу. У нас этого нет, но не нам решать, — сказал кинематографист.

Он отметил, что ежедневно подписывает десятки просьб о бесплатной демонстрации картин в регионах, и если Минпросвещения хочет заняться воспитанием детей с помощью кинематографа, то «Мосфильм» готов не только поддерживать, но и проявлять инициативу.

Как писал NEWS.ru, Карен Шахназаров заявил, что популярность фильмов, показывающих положение дел в России в негативном свете, стала на зарубежных фестивалях тенденцией, вредной для имиджа страны.