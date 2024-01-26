«Принадлежит всем мосфильмовцам»: Шахназаров о награждении «Золотым орлом» Режиссера Шахназарова наградили премией «Золотой орел» за вклад в кинематограф

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Карен Шахназаров

Генеральный директор концерна «Мосфильм» режиссер народный артист РФ Карен Шахназаров удостоился почетной премии «Золотой орел» за вклад в российский кинематограф. Комментируя свою награду, Шахназаров отметил, что этот приз принадлежит всем поколениям мосфильмовцев, передает корреспондент NEWS.ru.

Это было невозможно сделать без тысячи людей, которые за эти годы здесь работали, и, строго говоря, без тех, кто был до нас. Поэтому я абсолютно здраво оцениваю этот приз и понимаю, что он принадлежит всем мосфильмовцам, всем, кто когда-то работал здесь. Это действительно великая студия, одна из величайших, — сказал Шахназаров.

Награду за вклад в российский кинематограф также получил кинооператор народный артист России Анатолий Мукасей. Приз вручал помощник президента России Владимир Мединский.

Ранее актер Александр Олешко заявил, что Голливуд родился благодаря выходцам из России. По его словам, компания Metro-Goldwyn-Mayer также обязана своим созданием именно россиянам. Оценивая киноиндустрию в целом, он отметил, что сейчас она пестрит разнообразием жанров и качественными фильмами, однако и среди них встречаются проходные картины.

Сейчас для кинематографа настал переходный период, добавил актер. По его мнению, индустрия переходит из одного времени в другое. При этом качественные и интересные истории встречались на всем пути развития, поэтому в будущее стоит смотреть оптимистично, отметил Олешко.