Сеть «Москино» проведёт онлайн-премьеры фестиваля документального кино

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Столичная сеть кинотеатров «Москино» объявила о проведении недели документального кино, премьеры которых пройдут в режиме онлайн. Картину будут показаны в рамках Международного фестиваля документального кино Doker.

Трансляции будут проходить бесплатно в разделе Live на сайте и на странице «Москино» в Facebook и на сайте «Афиша», сообщает «Афиша Daily».

Зрители смогут увидеть 14 фильмов, среди которых «Пятое солнце», «Чао, дорогой, я иду в бой» и «Земля, которую мы выиграли». Ленты будут показаны всего один раз, согласно расписанию.

Как писал NEWS.ru, Международный Каннский кинофестиваль планирует провести конкурсную программу в новом формате. Таким образом организаторы хотят поддержать фильмы, которые выйдут в прокат после снятия запрета на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.