Сеть кинотеатров в США отказалась показывать фильмы Universal Pictures

https://static.news.ru/photo/c9479fb2-8a1c-11ea-8c08-fa163e074e61_660.jpg Фото: amctheatres/facebook.com

Американская сеть кинотеатров AMC Theatres отказалась выпускать в прокат фильмы производства компании Universal Pictures.

Глава NBC Universal Джефф Шелл дал интервью The Wall Street Journal, в котором заявил, что после успеха анимационного фильма «Тролли. Мировой тур» на стриминговых сервисах, студия решила выпускать свои проекты сразу и на большие экраны, и на онлайн-платформах, передаёт Variety.

После этого, глава AMC Theatres Адам Арон заявил, что существует окно в 90 дней между премьерой картины в кино и началом её дистрибуции на других площадках. Студии пытаются сократить этот срок, но пока что безуспешно. И теперь, после заявления со стороны Universal, сеть кинотеатров решила бойкотировать компанию.

Национальная ассоциация владельцев кинотеатров США поддержала AMC, заявив, что успех «Троллей» — случайность, продиктованная тем, что сейчас семьи сидят в изоляции, и родителям нужно чем-то занять детей.

«Тролли. Мировой тур» установил рекорд в США по сборам в онлайн-прокате за первый день и первый уик-энд. Лента собрала в 10 раз больше, чем предыдущий рекордсмен — «Мир Юрского периода 2», который заработал в день премьеры около $3 млн, писал NEWS.ru.