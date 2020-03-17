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Кинотеатры «Москино» временно прекратили работу с 17 марта. Такое решение администрация приняла в связи с распространением коронавируса.

О закрытии залов для посетителей сообщается на сайте сети. 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин ввёл запрет на проведение любых массовых мероприятий с числом участников более 50 человек.

Мы отменяем проведение всех кинопоказов и других мероприятий до 10 апреля. Следите за нашими новостями. Берегите себя и близких, — говорится в сообщении «Москино».

Как писал NEWS.ru, Государственный музей изобразительных искусств им. Пушкина прекратил работу с 17 марта из-за опасений, связанных с распространением COVID-19.