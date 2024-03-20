Сестра Михеевой объяснила, как попала во второй сезон «Обоюдного согласия» Михеева заявила, что попала в новый сезон «Обоюдного согласия» благодаря сестре

Фото: Пресс-служба KION

Кадр из сериала «Обоюдное согласие»

Анна Михеева призналась, что попала во второй сезон «Обоюдного согласия» благодаря своей сестре, телеведущей Алле, передает корреспондент NEWS.ru. Она добавила, что уже была знакома с режиссером сериала Валерией Гай Германикой, однако изначально их свела именно Алла.

Благодаря Алле я снялась у Валерии Гай Германики <...> Все психологи отказывались, а я согласилась. Потом уже через год меня позвали в этот фильм, а порекомендовала меня изначально Алла, — рассказала Михеева на премьере сериала.

Алла Михеева при этом добавила, что очень любит сестру и гордится ей. Она назвала родственницу профессионалом своего дела, напомнив, что та является психологом. Телеведущая также «прорекламировала» Анну, призвав записываться к ней на сеансы.

Ранее актриса Дарья Мороз, также посетившая премьеру «Обоюдного согласия — 2», призналась, что не считает кого-либо из своих коллег конкурентами. По ее словам, в кинематографе все заняты одним делом. Задача киношников сделать качественный продукт и достучаться до зрителей, а не конкурировать друг с другом, объяснила она.