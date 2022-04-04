Сестра Быстрицкой: Элина так и не сыграла роль своей мечты

Первой красавице советского кинематографа Элине Быстрицкой (1928–2019) 4 апреля исполнилось бы 94 года. Вскоре издательство АСТ выпустит книгу об актрисе «Дыхание в унисон», куда войдут мемуары самой Быстрицкой, написанные ею при жизни, и воспоминания сестры — филолога, журналиста Софии Шегельман. В интервью NEWS.ru родственница звезды советского кино рассказала, как народной артистке СССР удавалось сохранять молодость, почему Элина Быстрицкая не имела детей и о какой роли мечтала всю жизнь.

«Без бинтов под подбородком и на лбу спать не ложилась»

— София Авраамовна, от кого Элина Быстрицкая унаследовала красоту и статность?

— От нашей мамы. Абсолютно генетически передалось! Сохранилась фотография, на которой мама молодая. С Элиной — не только одно лицо, но и схожее телосложение.

— Ваша сестра как-то по-особенному ухаживала за своей внешностью?

— Чтобы поддерживать форму лица, она использовала эластичные бинты. Их было два: один повязывала под подбородок, а второй на лоб. Без них спать не ложилась. Меня с молодости поругивала: «Зачем ты лоб морщишь?!» И за собой в этом смысле следила, видимо, во избежание ранних морщин.

В питании не позволяла себе лишнего. Не употребляла жареного, солёного, сладкого. На обед, как правило, у неё были куриная ножка и гарнир, или бульон с гречкой.

Правда, на один из спектаклей в Малом театре, в котором служила 62 года, носила с собой маленькую коньячную бутылочку. И если не хватало физических сил играть, могла сделать глоточек коньяка. Спектакль был сложным, эмоционально затратным.

Элина Быстрицкая Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press

Кроме того, в отличие от меня, сестра каждое утро делала зарядку — с гантелями, с какими-то ещё приспособлениями. Вот и все её секреты красоты.

— Некоторые актрисы в определённом возрасте ложатся под скальпель пластического хирурга. Делала ли «пластику» Элина Авраамовна?

— Насколько мне известно, нет. Хотя мы этот вопрос никогда не обсуждали. Я думаю, что в пластике не было необходимости.

Сестра всегда выглядела моложе своих лет. Сама она говорила, что это отчасти благодаря хорошим генам, отчасти благодаря театру.

На сцене у меня никогда ничего не болит. Я из течения своих лет исключаю то время, что проживаю на сцене. Это сохранение моё, — это слова самой Элины.

Театр стоял в её жизни на первом месте.

«Элине сказали, что Аксинья не её роль, что ей белую кость играть»

— Многие зрители считают Быстрицкую лучшей исполнительницей роли Аксиньи в «Тихом Доне» по роману Михаила Шолохова. Вы согласны с этим?

— Я-то согласна. А вот в театральном институте (Элина Быстрицкая оканчивала театральный институт имени И. К. Карпенко-Карого в Киеве. — NEWS.ru), когда сестра впервые прочла роман Михаила Шолохова и захотела сыграть Аксинью, кто-то из педагогов сказал ей: мол, это «не твоя роль», «твои — это графини, герцогини, словом, белая кость». Через несколько лет Элина доказала обратное, сыграв Аксинью в фильме-эпопее Сергея Герасимова.

Кадр из фильма «Тихий Дон» kinopoisk.ru

Она мечтала сыграть Анну Каренину. И я уверена, что Элина бы справилась. Но не случилось.

— Элина Авраамовна девочкой пережила войну — в 13 лет работала в передвижном госпитале санитаркой. Для неё это были тяжёлые воспоминания?

— Полагаю, что да. Подорванное здоровье, невозможность иметь детей — это последствия военных лет. Она ведь и носилки с ранеными помогала таскать, и кровь сдавала, и всё это в нежном возрасте, когда организм только формируется. Но того требовала ситуация. К сожалению, организм дал сбой.

После войны наши родители настаивали на том, чтобы Элина поступила в медицинский институт. Но она отказалась. Объяснила, что очень устала от боли и страданий в войну.

Кто был мужем Элины Быстрицкой

— У Элины Авраамовны наверняка было много поклонников-мужчин. А какие качества привлекали в мужчинах её саму?

— На этот вопрос могла бы ответить только сама Элина. Официальный брак у сестры был единственный, муж Николай Кузьминский был старше неё на 13 лет. Он работал во Внешторге в Бюро переводов, знал, кажется, все европейские языки. И он был очень красивым мужчиной. Внимательным, гостеприимным. Мы с родителями довольно часто приезжали в Москву навестить Элину — они с Николаем нас очень радушно принимали.

Однажды муж сестры с гордостью вручил мне «контрамарку» в Мавзолей Ленина, куда тогда стояли гигантские очереди и невозможно было попасть. «Контрамарка» давала право пройти без очереди. Николай очень удивился и даже обиделся, когда я отказалась от подарка, объяснив, что предпочитаю сходить в театр или в музей, нежели смотреть, извините, на тело вождя революции.

Мавзолей Владимира Ильича Ленина Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— Вы отмечаете день рождения сестры с тех пор, как её не стало?

— Стараюсь мало вслух говорить на эту тему. Чтобы никого не втягивать в своё состояние... Потому что потеря сестры ведь не отпускает. И я думаю, что уже вряд ли отпустит.

— А раньше как отмечали?

— Пока жили в Литве с родителями, праздновали на нашей даче. Всегда по-семейному, в самом близком кругу. Когда в 1989 году я с мужем и сыном переехала в Израиль, Элина на свой рождения часто прилетала к нам. Помню, однажды устроила сюрприз: раздался звонок, и сестра сообщила, что уже приземлилась в аэропорту и едет к нам. Было неожиданно и радостно. Когда я прилетала к ней в Москву в день её рождения, бывало, идём по улице — и все вокруг с ней здороваются, некоторые поздравляют.

На похоронах Элины на Новодевичьем кладбище ко мне подошла плачущая пожилая женщина и рассказала, что получила свою квартиру исключительно благодаря Быстрицкой: «Она выхлопотала для меня. Я бы век без жилья была, если бы не Элина Авраамовна». Сестра довольно много занималась общественной нагрузкой, по собственному желанию и совершенно бескорыстно.

— Почему сейчас нет актрис уровня Элины Быстрицкой?

— Можно я отвечу анекдотом брежневского периода? Человек приходит в парикмахерскую подстричься, садится в кресло и возмущается: «У вас пол грязный, ножницы с ржавчиной». Парикмахер ему говорит: «А вам всё нравится, что вокруг в стране происходит?» «Нет, не всё», — признаёт посетитель. «Так что, — отвечают ему, — с парикмахерской будем начинать?»

По-моему, это весьма глубокомысленный анекдот. А если говорить всерьёз, то нас учили те, кого хорошо учили.