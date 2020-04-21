Сериал «Зулейха открывает глаза» возглавил рейтинг телесезона

https://static.news.ru/photo/9a380634-83e7-11ea-9226-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из фильма «Зулейха открывает глаза»/kinopoisk.ru

Многосерийный фильм «Зулейха открывает глаза» по одноимённому роману российской писательницы Гузель Яхиной стал самым рейтинговым сериалом завершающегося телесезона, который длится с сентября 2019 года по апрель 2020 года.

Представители телеканала «Россия» со ссылкой на данные компании Mediascope сообщили, что средняя доля совершеннолетней аудитории проекта составила 21,1% при рекордном среднем рейтинге в 7,4%, передаёт РИА Новости.

С учётом всей аудитории, от четырёх лет и старше, доля зрителей первых пяти эпизодов «Зулейхи» за указанный период составила 20,2% при рейтинге 6,4%.

Кроме того, вышедшие серии набрали суммарно более девяти млн просмотров на YouTube. При этом каждый эпизод попадал в тренды российского сегмента видеохостинга.

Как писал NEWS.ru, Гузель Яхина отреагировала на критику её романа «Зулейха открывает глаза» и его экранизацию. По её словам, изложенное в сериале достаточно близко тому, о чём рассказывается в книге. К тому, что многие будут критиковать ленту, писательница была готова.