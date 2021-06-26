Сериал «Сверхъестественное» получит приквел

Телеканал The CW Television Network приступил к разработке приквела американского фантастического сериала «Сверхъестественное». Об этом пишет портал Deadline.

Сообщается , что исполнительными продюсерами проекта выступят исполнитель роли Дина Винчестера в оригинальном сериале Дженсен Эклз и его жена Дэннил. Сценарием займётся Робби Томпсон, работавший и над классической версией.

Приквел расскажет о жизни родителей главных героев «Сверхъестественного» Сэма и Дина — Джона и Мэри Винчестер. Фамилия героев и дала название сериалу — «Винчестеры». Повествование будет вестись от лица Дина. По словам Дженсена Эклза, он всегда полагал, что его герою было интересно больше узнать о взаимоотношениях родителей.

Сериал «Сверхъестественное» выходил в эфир с 2005 по 2020 год. Он рассказывал о борьбе братьев Дина и Сэма Винчестер с мистическим злом.

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